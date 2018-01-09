سرير جديد يمنعك من الشخير!

طورت شركة أميركية ناشئة سريرًا ذكيا جديدا يمكن ضبط نفسه تلقائيًا لمنع الشخص النائم من إصدار صوت “شخير” وإزعاج الآخرين، بالإضافة إلى توفير أقصى قدر من الراحة للنوم السليم، ومن المقرر أن يتم الكشف رسميًا عن السرير الجديد خلال معرض المنتجات الاستهلاكية CES 2018 المنعقد فى مدينة “لاس فيغاس” الأمريكية.

وقال شيلى إباتش الرئيس التنفيذي لشركة “سيليكت كومفورت” التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرًا لها: “نحن اليوم متحمسون للكشف عن مستقبل جديد فى عالم النوم، فالسرير منتج ثوري يعيد تعريف ما يتوقعه الناس من سريرهم، كما أنه يوفر الراحة للشريكَين معًا وليس لفرد واحد فقط”.

ويوفر السرير الراحة من خلال ضبط التنفس طوال الليل، بالإضافة إلى العمل على إعادة ضبط النفس ليناسب أوضاع النوم المتغيرة لكل شريك، وهو مجهز أيضًا مع تقنية الكشف عن الشخير التلقائي وقاعدة قابلة للتعديل.

يذكر أن هذه المرة ليست الأولى التي يتم فيها تطوير أدوات ذكية للتغلب على مشكلة الشخير التي يعاني منها أغلب سكان العالم، بل تم طرح وسادة وسرير وأجهزة مختلفة لها نفس الهدف من قبل.

(اليوم السابع)