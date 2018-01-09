ما هو تأثير التدليك على الجسم؟

يعتبر التدليك من أقدم الوسائل الطبيعية للتأثير في الجسم، وهو وسيلة لتجديد حيوية الجسم وانتعاش الصحة ويساعد على الاسترخاء بعد الإجهادات بل ويساعد أيضا في علاج بعض الأمراض.

إيجابيات التدليك

1- له تأثير كبير في الدورة الدموية واللمفاوية.

2- يزيد من عدد الكريات الحمراء والبيضاء في الدم.

3- يعزز مناعة الجسم.

4- يزيل الشعور بالألم في العضلات ويقوي الروابط العضلية والمفاصل ويساعد على إزالة الكدمات والورم.

5- يعطي طاقة كبيرة للجسم.

6- يجدد الجلد ويزيد في مرونته ويزيل القشرة.

7- يحسن عمل الغدد الدرقية والدهنية ويزيد من حساسية الجلد.

8- يزيد من افراز الادرينالين ويسرع عملية الأيض.

9- يزيل الألم من النقاط المؤلمة في الجسم.

10- يحسن الحالة النفسية والمزاج.

11- يؤثر إيجابيا في الجهاز العصبي.

12- يقوي الظهر والعمود الفقري.

13- يساعد في طرد السموم والفضلات من الجسم.

للتدليك تأثير متعدد الجوانب في الجهاز العصبي والدورة الدموية واللمفاوية والتمثيل الغذائي وغيرها من وظائف الجسم. كما ينشط التدليك حركة الأمعاء.

ومع كل هذه الفوائد والإيجابيات، للتدليك تأثير سلبي عند الإصابة بأمراض البرد والجروح والأورام الخبيثة والحصى في الكلى ومشكلات الأوعية الدموية والاضطرابات العصبية وكذلك لدى الحساسية العالية للجلد.