هل تحبين المشي وتفكرين بممارسة هذه الرياضة من أجل إنقاص الوزن؟ هل المشي ساعه يوميا لمدة شهر ينقص الوزن؟ ما هي الفوائد الصحية لهذه الرياضة؟ تابعينا في هذا المقال من “عائلتي” إذ سنتحدث عن أبرز المعلومات حول هذا الموضوع.

إذا كان لديك ساعة فراغ، يعتبر المشي من التمارين الرياضية التي يفضل ممارستها إذ لا تحتاجين إلى أي مهارات إضافية ولا تحتاجين إلى دفع المال!

لكن الوزن الذي تخسرينه في حال ممارسة المشي يختلف حسب عوامل عدة ومن بينها وزنك ومدى سرعتك بالمشي وطبيعة الأرض التي تمشين عليها. هذا ويعتمد هذا الأمر على النظام الغذائي الذي تتبعينه.

من الطبع أن رياضة المشي تساعدك على حرق السعرات الحرارية وعلى خسارة الوزن! هذه حقيقة نعلم بها جميعنا.

إن المشي لمدة 30 دقيقة يوميًا يحسن صحتك الشخصية بشكلٍ كبير ويخفض نسبة معاناتك من الأمراض الفيروسية والسكري وأمراض القلب وضغط الدم المرتفع وغيرها. فماذا لو مارست هذه الرياضة لمدة ساعة؟ تتضاعف الفوائد بشكلٍ كبير. وفي حال ممارسة المشي السريع لساعة، تتمكنين من حرق 300 سعرة حرارية تقريبًا. كلما قمس بزيادة حدة هذا التمرين، كلما ارتفعت نسبة السعرات الحرارية التي تحرقينها.

لكن عليك التأكد من عدم تخطي الخط الأحمر وممارسة التمارين الرياضية ضمن المنطق! ففي نهاية المطاف لا تريدين المعاناة من أي آثار جانبية جرّاء ممارسة تمرين المشي.

أخيرًا، يمكنك دائمًا استشارة مدرب شخصي إذا كنت غير متأكدة حيال أي أمر معين والحصول على التمارين التي تناسب طبيعة جسمك أكثر.