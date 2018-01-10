تناول البصل والثوم يحد من الإصابة بالسرطان

أظهرت دراسة تفيد بأن مكونات البصل والثوم تساهم في القضاء على خلايا السرطان، ولذلك ينصح الأطباء بتناولهما بانتظام لخفض احتمال الإصابة بالسرطان.

فقد كشف علماء الأحياء عن دراسة تفيد بأن البصل والثوم يقللان من خطر الأورام، لكونهما يحتويان على إنزيمات تمنع من انتشار الخلايا السرطانية وتبطئ من نمو الورم. ومن المعروف أن البشر البدائيين كانوا يستخدمون البصل والثوم في النظام الغذائي.

البصل والثوم قديماً

إضافة إلى ذلك، فقد تم زراعتهما من قبل البابليين والمصريين القدماء وسبق أن قاموا بإدراجهما في النظام الغذائي وذلك بفضل صفاتهما المفيدة والصحية. وذكر العالم الروماني القديم، بلينيوس، عدة فوائد علاجية للثوم والبصل، منها العلاج من الربو والتهاب الرئتين.

وفي سياق متصل، لا تخلو معظم أطباق سكان البحر الأبيض المتوسط من البصل والثوم، وبحسب تقديرات، يصل استهلاكهما هناك إلى 3 كيلوغراماً للشخص الواحد في السنة. وأظهرت الدراسة أن سكان المنطقة المذكورة أقل عرضاً لسرطان الأمعاء مقارنة مع سكان المناطق الأخرى من العالم، نقلاً عن OaNews.

مضمون الدراسة

ووجد العلماء، بعد إجراء تجارب على أنسجة السرطان، أن إنزيمات الثوم والبصل تعيق من نمو الخلايا السرطانية. ويقدّر العلماء أن 18 غراماً من الثوم في الأسبوع يقلل من احتمال الإصابة بسرطان الأمعاء بنسبة 30٪ وسرطان المعدة بنسبة 50٪.

علاوة على ذلك فقد وجد الباحثون، بحسب ما ذكر موقع Mniscience، أن الثوم والبصل يساهمان في إزالة السوائل الزائدة من الجسم، ويحميان من العدوى، ويحدا من التهاب المفاصل، وأيضاً يبطآن الشيخوخة. إضافة إلى ذلك، يحتوي البصل والثوم على كمية كبيرة من الكالسيوم والفوسفور والمغنيسيوم والسيلينيوم، فضلاً عن فيتامين E، C.

تجدر الإشارة إلى أن سرطان الأمعاء يعتبر السبب الرئيسي الثاني للوفيات المرتبطة بأمراض السرطان.