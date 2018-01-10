لهذا السبب الخطير.. لا تتناول المشروبات باردة مع أو بعد الطعام!

اعتاد الكثيرون على تناول مشروبات باردة أثناء تناولهم الطعام أو بعده مباشرة، ما يتسبب بحدوث خلل في عملية هضم الغذاء.

تقول خبيرة التغذية إيرينا خريستيانوفيتش، إن تناول أي مشروب بارد أثناء الطعام أو بعده مباشرة يؤدي إلى عدم هضم الغذاء في المعدة، لأن هذه السوائل تبرده، في الوقت الذي يجب أن يكون ساخنا.

وتقول “إذا شرب الشخص ماء مثلجا أو أي مشروب آخر فإن المواد الغذائية تطرد من المعدة بسبب تقلصها المفاجئ. فبدلا من عملية الهضم الاعتيادية التي تستمر عدة ساعات، تتقلص هذه المدة إلى 30 دقيقة فقط. أي أن المواد الغذائية التي لم تهضم بصورة صحيحة وجيدة تنتقل إلى الأمعاء لتبدأ عملية التخمر فيها”.

هذه العادة بحسب الخبيرة، تساعد في شعور الشخص بالجوع دائما، وهذا ناتج من انتقال الغذاء من المعدة إلى الأمعاء خلال وقت قصير.

إن هذه العادة تشكل خطورة بصورة خاصة على المواد البروتينية. لأن المواد البروتينية التي تحتاج فترة طويلة لهضمها تنتقل إلى الأمعاء بسرعة، ما قد يسبب بتكون كرة من تراكمها في الأمعاء التي تصبح مصدرا للتسمم.

لذلك يوصي الأطباء بتناول ماء دافئ بعد تناول الطعام. أما الشاي أو القهوة فينصحون بتناولها فيما بعد.