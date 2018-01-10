مرض “جلد الدجاجة” لا علاج له.. إليكم ما لا تعرفونه عنه

نشرت مجلة “ELLE” الألمانية تقريراً حول مرض جلدي وراثي معروف بـ”التقرن الشعري” أو “جلد الدجاجة”، الذي لا علاج له.

وأوضحت المجلة أنّ هذا المرض هو عبارة عن ظهور بثور حمراء وبيضاء صغيرة في الجزء العلوي من الذراع، ناتج عن خلل في بصيلات الشعر أو تقرن جذور، ما قد يؤدّي الى انسداد في الغدد الدهنية.

وأعلنت المجلّة عن بعض الخطوات، التي قد تخفّف من عوارض المرض:

– تناول الأطعمة الغنية بالفيتامين A والزنك والفيتامين C، والإبتعاد عن الأطعمة الدهنية.

– الترطيب: عبر تطبيق الكريمات.

– التقشير: عبر اعتماد أقنعة للتقشير (بملح البحر) لفتح التقرنات ببصيلات الشعر.

(لها)