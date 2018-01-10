مواليد أيلول يصابون بالربو.. الأمراض الشائعة وفقاً لتاريخ ميلادك

ربطت دراسة نشرها موقع Ella Hoy الإسباني 55 مرضاً محدداً مع أشهر السنة بعد تحليل البيانات الطبية لأكثر من 1.7 مليون شخص وُلدوا بين عامي 1900 و2000، مشيراً الى أنه “ضمن هذه الأمراض، قِصر النظر والربو وفرط النشاط أو قصور القلب”.

وقام الباحثون في جامعة كولومبيا، التي نشرت دراستها في مجلة Journal of the American Medical Informatics Association، بتطوير خوارزمية لربط قاعدة البيانات الطبية لـ1.7 مليون شخص بـ1688 مرضاً.

ووفقاً لهذه البيانات، فإن الأشخاص المولودين في شهري أيار وآب، سيكونون أقل عرضة للمشاكل الصحية، في حين أن من وُلدوا في تشرين الأول سيكونون الأقل حظاً.

كانون الثاني: ميل أكبر لارتفاع ضغط الدم واعتلال عضلة القلب.

شُباط: ميل أكبر إلى سرطان الرئة أو الشُّعب الهوائية.

آذار: ميل أكبر إلى مشاكل القلب وعدم انتظام ضربات القلب.

نيسان: ميل أكبر إلى الذبحة الصدرية.

أيار: ليسوا أكثر عرضة من غيرهم للإصابة بأي مرض.

حزيران: ميل أكبر إلى الإصابة بالنوبات القلبية.

تموز: ميل أكبر إلى الربو.

آب: ليسوا أكثر عرضة من غيرهم للإصابة بأي مرض.

أيلول: زيادة الميل إلى القيء.

تشرين الأول: لدغ الحشرات، والتهابات الصدر، والأمراض المنقولة جنسياً.

تشرين الثاني: الميل إلى عدم انتظام ضربات القلب، واضطراب الصمام التاجي وسرطان الرئة.

كانون الأول: عرضة للكدمات.

الجدول الزمني للأمراض وفقاً لشهر الولادة:

على النهج نفسه، نشرت جامعة أليكانتي في عام 2017، دراسة تحدد العلاقة بين 27 مرضاً مزمناً، وشهر الميلاد والجنس.

ينطوي كل شهر على التعرض لسلسلة من العوامل البيئية التي تؤثر على صحة الأم خلال أشهر الحمل.

ووفقاً لهذه الدراسة، فإن الجدول الزمني للأمراض وفقاً لشهر الولادة سيكون:

كانون الثاني:

النساء: النوبات القلبية، والصداع النصفي، والمشاكل المرتبطة بانقطاع الطمث.

الرجال: آلام الظهر، والإمساك، وقرحة المعدة.

شُباط:

النساء: مشاكل الغدة الدرقية، وهشاشة العظام، تخثر الدم.

الرجال: مشاكل الغدة الدرقية، وأمراض القلب والأوعية الدموية، وهشاشة العظام.

آذار:

النساء: الإمساك، والروماتيزم، والتهاب المفاصل.

الرجال: الربو، وإعتام عدسة العين، وأمراض القلب والأوعية الدموية، الربو.

نيسان:

النساء: التهاب الشعب الهوائية، وهشاشة العظام، والأورام.

الرجال: مشاكل الغدة الدرقية، والربو، وهشاشة العظام.

أيار:

النساء: هشاشة العظام، والإمساك، والحساسية.

الرجال: الربو، والاكتئاب، ومرض السكري.

حزيران:

النساء: التهاب المفاصل، وسلس البول، والروماتيزم.

الرجال: إعتام عدسة العين، وأمراض القلب والأوعية الدموية، والتهاب الشعب الهوائية المزمن.

تمّوز:

النساء: الربو، وألم عنق الرحم، والأورام.

الرجال: الربو، والتهاب المفاصل، والأورام.

آب:

النساء: التهاب المفاصل، والروماتيزم، وتخثر الدم.

الرجال: الربو، وهشاشة العظام، ومشاكل الغدة الدرقية.

أيلول:

النساء: مشاكل الغدة الدرقية، والأورام، وهشاشة العظام.

الرجال: هشاشة العظام، والربو، ومشاكل الغدة الدرقية.

تشرين الأول:

النساء: فقر الدم، وهشاشة العظام، وفرط كولسترول الدم.

الرجال: الصداع النصفي، ومشاكل الغدة الدرقية، وهشاشة العظام.

يبحث العلم في الأمراض الشائعة وفقاً لشهور الميلاد، وما إذا كان الشخص أكثر عرضة للإصابة بأمراض معينة وفقاً للشهر الذي وُلد فيه.

يدعم الإجابة عن هذا السؤال بحثٌ حديث أُجري في جامعة كولومبيا بالولايات المتحدة الأميركية.

لا يتعلق الأمر بالتنجيم والعلامات الفلكية؛ بل جاءت النتائج وفقاً للعلم وآثار البيئة على الصفات الوراثية، بحسب موقع Ella Hoy الإسباني.

ربطت الدراسة 55 مرضاً محدداً مع أشهر السنة بعد تحليل البيانات الطبية لأكثر من 1.7 مليون شخص وُلدوا بين عامي 1900 و2000. ضمن هذه الأمراض، قِصر النظر والربو وفرط النشاط أو قصور القلب.

قام الباحثون في جامعة كولومبيا، التي نشرت دراستها في مجلة Journal of the American Medical Informatics Association، بتطوير خوارزمية لربط قاعدة البيانات الطبية لـ1.7 مليون شخص بـ1688 مرضاً.

ووفقاً لهذه البيانات، فإن الأشخاص المولودين في شهري أيار وآب، سيكونون أقل عرضة للمشاكل الصحية، في حين أن من وُلدوا في تشرين الأول سيكونون الأقل حظاً.

كانون الثاني: ميل أكبر لارتفاع ضغط الدم واعتلال عضلة القلب.

شُباط: ميل أكبر إلى سرطان الرئة أو الشُّعب الهوائية.

آذار: ميل أكبر إلى مشاكل القلب وعدم انتظام ضربات القلب.

نيسان: ميل أكبر إلى الذبحة الصدرية.

أيار: ليسوا أكثر عرضة من غيرهم للإصابة بأي مرض.

حزيران: ميل أكبر إلى الإصابة بالنوبات القلبية.

تموز: ميل أكبر إلى الربو.

آب: ليسوا أكثر عرضة من غيرهم للإصابة بأي مرض.

أيلول: زيادة الميل إلى القيء.

تشرين الأول: لدغ الحشرات، والتهابات الصدر، والأمراض المنقولة جنسياً.

تشرين الثاني: الميل إلى عدم انتظام ضربات القلب، واضطراب الصمام التاجي وسرطان الرئة.

دكانون الأول: عرضة للكدمات.

الجدول الزمني للأمراض وفقاً لشهر الولادة

على النهج نفسه، نشرت جامعة أليكانتي في عام 2017، دراسة تحدد العلاقة بين 27 مرضاً مزمناً، وشهر الميلاد والجنس.

ينطوي كل شهر على التعرض لسلسلة من العوامل البيئية التي تؤثر على صحة الأم خلال أشهر الحمل.

ووفقاً لهذه الدراسة، فإن الجدول الزمني للأمراض وفقاً لشهر الولادة سيكون:

كانون الثاني:

النساء: النوبات القلبية، والصداع النصفي، والمشاكل المرتبطة بانقطاع الطمث.

الرجال: آلام الظهر، والإمساك، وقرحة المعدة.

شُباط:

النساء: مشاكل الغدة الدرقية، وهشاشة العظام، تخثر الدم.

الرجال: مشاكل الغدة الدرقية، وأمراض القلب والأوعية الدموية، وهشاشة العظام.

آذار:

النساء: الإمساك، والروماتيزم، والتهاب المفاصل.

الرجال: الربو، وإعتام عدسة العين، وأمراض القلب والأوعية الدموية، الربو.

نيسان:

النساء: التهاب الشعب الهوائية، وهشاشة العظام، والأورام.

الرجال: مشاكل الغدة الدرقية، والربو، وهشاشة العظام.

أيار:

النساء: هشاشة العظام، والإمساك، والحساسية.

الرجال: الربو، والاكتئاب، ومرض السكري.

حزيران:

النساء: التهاب المفاصل، وسلس البول، والروماتيزم.

الرجال: إعتام عدسة العين، وأمراض القلب والأوعية الدموية، والتهاب الشعب الهوائية المزمن.

تمّوز:

النساء: الربو، وألم عنق الرحم، والأورام.

الرجال: الربو، والتهاب المفاصل، والأورام.

آب:

النساء: التهاب المفاصل، والروماتيزم، وتخثر الدم.

الرجال: الربو، وهشاشة العظام، ومشاكل الغدة الدرقية.

أيلول:

النساء: مشاكل الغدة الدرقية، والأورام، وهشاشة العظام.

الرجال: هشاشة العظام، والربو، ومشاكل الغدة الدرقية.

تشرين الأول:

النساء: فقر الدم، وهشاشة العظام، وفرط كولسترول الدم.

الرجال: الصداع النصفي، ومشاكل الغدة الدرقية، وهشاشة العظام.

تشرين الثاني:

النساء: تجلط الدم، والإمساك، والدوالي.

الرجال: الأمراض الجلدية المزمنة، وأمراض القلب والأوعية الدموية، ومشاكل الغدة الدرقية.

كانون الأول:

النساء: الربو، والتهاب الشعب الهوائية المزمن، وتخثر الدم.

الرجال: النوبات القلبية، وإعتام عدسة العين، والاكتئاب.

تشرين الثاني:

النساء: تجلط الدم، والإمساك، والدوالي.

الرجال: الأمراض الجلدية المزمنة، وأمراض القلب والأوعية الدموية، ومشاكل الغدة الدرقية.

كانون الأول:

النساء: الربو، والتهاب الشعب الهوائية المزمن، وتخثر الدم.

الرجال: النوبات القلبية، وإعتام عدسة العين، والاكتئاب.