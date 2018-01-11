فوائد شرب عصير البرتقال صباحًا

تعد فاكهة البرتقال من الأكثر استخدامًا خاصة خلال فصل الشتاء، ويفضل الكثيرون تناولها كما هي، والبعض الآخر يفضل تناولها كعصير.

يحتوي عصير البرتقال على العديد من الفوائد الصحية، خاصة إذا تم تناوله على الريق في الصباح، نظراً لأنه يحتوي على كمية كبيرة من فيتامين سي، ومادة الفلافونويد التي تحد من خطر الإصابة بالأمراض السرطانية، وأمراض الدورة الدموية.

تعرفوا الى أهم فوائد شرب عصير البرتقال صباحاً:

1- يحافظ على مستوى ضغط الدم

عصير البرتقال من أكثر المشروبات التي تحد من ارتفاع ضغط الدم ومفيد جداً خاصة لمرضي الضغط المرتفع. يحتوي البرتقال على كمية كبيرة للغاية من معدل المغنسيوم الذي له قدرة بالغة على إعادة ضغط الدم إلى مستواه الطبيعي دون أي آثار جانبية. يساعد على خفض معدل ضغط الدم الانقباضي، ويحدّ من الإصابة بالمضاعفات الخطيرة الناتجة عن ارتفاعه. كما يعمل أيضاً على التخفيف من حدة التوتر ويهدئ من الضغوطات العصبية التي يتعرض لها الإنسان على مدار اليوم ويعمل على تحسين الحالة المزاجية. يجب الحرص على تناول كوب من عصير البرتقال يومياً صباحاً قبل الذهاب إلى العمل أو حتى أثناء المكوث في المنزل.

2- يقي من الإصابة بأمراض القلب

يساعد تناول عصير البرتقال صباحاً على الحد من خطر الإصابة بالأمراض القلبية الخطيرة، التي زادت خاصة في الآونة الأخيرة. يحتوي البرتقال على مادة الهيسبيريدين المسؤولة عن حماية شرايين القلب من التصلب، كما تعمل على تحسين الخلايا المجاورة للقلب والتي تحدّ من خطر حدوث انسداد الشرايين.

3- يعالج سوء الهضم

يحتوي البرتقال على نسبة كبيرة من الألياف الغذائية، مما يجعل له دور مميز في الحد من الإصابة بأمراض الجهاز الهضمي خاصة سوء الهضم.

4- يحد من الإصابة بأمراض الكلى

يتميز عصير البرتقال بقدرته الفائقة على الحد من الإصابة بأمراض الكلى، خاصة عند تناوله بمقدار ثابت يومياً. فهو مكافح لتكوين حصوات الكلى، وذلك لأنه يحتوي على عنصر السيترات، الذي يتميز بقدرته الفائقة على منع الاضطراب الذي يحدث بالجسم، ويتسبب في تكوين الأملاح والمعادن والمواد الكيميائية التي ينتج عنها خفض الحموضة في البول، وبالتالي تكوين حصوات على الكلى.

5- مضاد قوي للالتهابات

يعد عصير البرتقال من أكثر المشروبات التي تحد من خطر الإصابة بالالتهابات، وذلك لأنه يحتوي على مادة مغذية تقي من الالتهابات تسمى hesperidin.