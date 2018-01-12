فيروس قادر على علاج سرطان الدماغ.. كيف؟

لم يعد استخدام الفيروسات في علاج بعض الأمراض أمرا غريبا بعد انتشار استخدامها في علاج عدد من الأمراض الخطيرة، حيث اكتشف العلماء فيروسا خاصا يحفز الجهاز المناعي للقضاء على الأورام.

وأشار العلماء البريطانيون القائمون على الدراسة إلى أن الفيروس المكتشف غير مضر للإنسان، ويمكنه تجاوز الحاجز الدموي الدماغي والوصول إلى الورم الدماغي و”تحريض” المناعة لمكافحته بالطرق الطبيعية.

وتشير مجلة “New Atlas” إلى أن بعض مرضى سرطان الدماغ وافقوا على المشاركة في هذه الدراسة، حيث تم إدخال الفيروس عبر الوريد إلى أجسامهم قبل بضعة أيام من موعد العملية الجراحية. واكتشف هذا الفيروس فيما بعد في جميع الأنسجة، بحسب الدكتور عادل سمسون.

وأضاف الطبيب أنها المرة الأولى التي يتمكن فيها الفيروس من تجاوز الحاجز الدفاعي للجهاز العصبي والوصول إلى الدماغ وضمان إمكانية العلاج المناعي. وهذا سوف يساعد المصابين بهذه المرض في التغلب عليه، لأن الفيروس يحفز مناعة الجسم عن طريق كشف الخلايا السرطانية.

وتستمر في بريطانيا الاختبارات السريرية لهذه التكنولوجيا، ويأمل الأطباء أن تصبح بديلا للعلاج الكيميائي والشعاعي في مكافحة الأمراض السرطانية.