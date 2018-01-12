ماذا تفعل عندما يصاب شخص أمامك بسكتة قلبية؟

يعدّ أداء الإنعاش القلبي الرئوي لشخص قد يكون أصيب بسكتة قلبية بمثابة تحد لأي شخص، سيما النفخ عبر الفم لشخص غريب.

وتشير مؤسسة القلب الألمانية إلى أنه عندما يتوقف قلب شخص ما، يكون الضغط على الصدر أهم إجراء في الإنعاش القلبي الرئوي. وبدونه يأتي الموت سريعاً.

وفي حال لم يتم أداء إجراءات الحفاظ على الحياة، فإن فرص الضحية للنجاة تنخفض بواقع 10% كل دقيقة، ويحدث الموت غالباً خلال عشر دقائق فقط. وبالتالي إذا أغمي على شخص ما أو سقط على الأرض، هذا ما يجب أن يفعله المرء، بحسب طبيب القلب الألماني ديتريش أندرسين:

-تفقد ما إذا كان الشخص واعياً عن طريق هزه من أكتافه وسؤاله بصوت عال ما إذا كان بخير.

-إذا لم يتفاعل الشخص، اتصل بالرقم المحلي للإسعاف أو اطلب هذا من شخص آخر.

-ابدأ بالضغط على الصدر على الفور. ضع المصاب على ظهره على سطح متماسك، انحن بجوار كتفه وضع راحة يديك في منتصف خط تخيلي بين الحلمتين. وضع اليد الأخرى فوق الأولى. ثم اضغط بمعدل 100 إلى 120 ضغطة في الدقيقة. والموقع المحدد للضغطات أقل أهمية من فعل الضغط نفسه.

-ومن المهم ألا توقف الضغط. وإذا بدأت قواك تخور، اطلب من أحد المارة أن يحل محلك.

-على الشخص الجديد الذي سيتولى منك الإسعافات الأولية النزول على ركبتيه على الجانب الآخر من الضحية، ثم ينبغي على كليكما العد تنازلياً حتى التبديل: “ثلاثة اثنين واحد..”. يعيد الضغط على القلب الدورة الدموية، ما يتيح إيصال إلى المخ الأوكسجين المتبقي في جسم الضحية.

-ينبغي أن يتواصل الضغط حتى تصل سيارة الإسعاف ويتولى المسعفون المهمة.

وتشير التقديرات إلى أن نحو 70 ألف شخص في ألمانيا تتوقف قلوبهم فجأة سنوياً، ويتوفى منهم 65 ألف تقريباً. ولا يجري سوى ثلث من كل المارة غير الحاصلين على تدريب طبي، المساعدة الأولية، بحسب مؤسسة القلب.