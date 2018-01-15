لماذا تتيبس الرقبة في الصباح وما الحل؟

هناك سببان رئيسيان لتيبس الرقبة في الصباح: الشد العضلي، ووضعية النوم الخاطئة. يسبب هذا التيبس صعوبة في تحريك العنق، لكن يمكن التغلب على الأمر في بدايته بإجراءات بسيطة، وقبل أن يتطوّر ويحتاج إلى علاج بتقويم العظام.

إليك الحل:

ابدأ بالعثور على نقطة أو موضع الألم الشديد في عضلات العنق، وضع يدك عليه وعلى المنطقة المحيطة به. إذا كان موضع الألم يميناً ضع اليد اليمنى عليه، وإذا كان يساراً ضع اليد اليسرى.

وإذا لم تستطع وضع اليد عليه نتيجة صعوبة الوصول إلى نقطة الألم استخدم كرة تنس في الضغط أو أية أداة مشابهة للضغط على نقطة الألم. ويمكنك الاستناد على الحائط لتسهيل مهمة وصول يدك إلى نقطة الألم.

وعند الضغط بأصابعك لا تضغط بشدة كي لا يتفاقم الألم. اجعل الضغط تدريجياً وبطيئاً. وبتمهّل أدر رأسك في الاتجاه المعاكس لموضع الشد العضلي والألم، ثم قم بثني العنق بشكل قُطري وكأنك تحاول أن تلمس كتفك برأسك. ستساعدك هذه الحركة على إرخاء العضلات المشدودة، وتخفيف توتر المنطقة المتألمة.

كرّر الحركة السابقة مرتين أو 3 كل 20 دقيقة حتى تشعر بالراحة. وإذا أردت تسريع الشفاء يمكنك وضع كمادات دافئة على عضلات الرقبة من الخلف.