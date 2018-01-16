غثيان وانتفاخ البطن والبكاء.. الزوج يشعر بأعراض الحمل أيضاً!

أثبتت العديد من الدراسات حدوث تقلبات في مستويات الهرمونات لدى الرجال أثناء فترة حمل زوجاتهم، ما يجعل الرجل يشعر بأعراض الحمل أيضاً خلال الأشهر الأولى بشكل خاص.

وأوضحت نتائج دراسة ألمانية أن 25 بالمئة من الرجال لديهم أعراض الحمل المعروفة لدى النساء. وهو ما يعرف علمياً بـ”متلازمة كوفاد”، أو متلازمة التضامن.

وبيّن فريق البحث الذي قام بالدراسة أنّ هناك العديد من الرجال الذين يعانون من الأرق والتوتر، لأن الرجل يستعد نفسياً هو الآخر لإسقبال المولود.

كذلك يعاني بعض الرجال من الغثيان والشعور بالقيء وانتفاخ البطن، لأن رغبتهم بتناول الطعام تزداد ما يكسبهم الوزن، كذلك يتأثر الرجل بحالة زوجته الصحية، ومتاعب الحمل التي تتعرض لها.

ولفتت الدراسة إلى أن هناك من يصبح أكثر تأثراً ويبكي فوراً، وذلك لأن نسبة الاستروجين في جسمه ترتفع، ويبدأ أيضاً بالشعور بالالام في جسمه بسبب التغييرات النفسية والبيولوجية والفيزيولوجية التي يعيشها مع زوجته.

أما سبب ظهور هذه الأعراض فيعزوه الفريق إلى حدوث تغيّر في الهرمونات لدى الرجل، كما رجحوا أنّ الرجل الذي يصاب بهذه الأعراض أثناء حمل زوجته يتسم بعد ذلك بالحنان الشديد تجاه أبنائه.

وأكدت نتيجة الدراسة أنّ فكرة الإنجاب نفسها تجعل الرجل يواجه العديد من المشاعر المتباينة بين السعادة والقلق، تماما كما يحدث مع المرأة الحامل.

وبيّن فريق البحث أنّ هذه الحالة تصيب واحدًا من بين 4 رجال، وتختلف قوة الأعراض وتأثريها من رجل إلى آخر.