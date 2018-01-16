للرجال فقط.. احذروا تناول هذه الأطعمة والمشروبات!

يفيد التنوع عند تناول مختلف الأطعمة في بناء جسم الإنسان، لكن الأخصائيين يحذرون من تناول بعض الأطعمة التي تؤثر على الرغبة الجنسية للرجال.

إذ يحذر الباحثون من تناول المشروبات الكحولية وخاصة الجعة، والكربوهيدرات المعالجة مثل البسكويت والخبز والمعكرونة ، التي تؤدي إلى تهدئة الأعصاب لكنها تحتوي على نسبة ألياف عالية تؤذي المعدة وتقلل الرغبة الجنسية.

أما تناول السكريات والشوكولاته فإنه يقلل من مستويات الهرمون الذكوري (تستوستيرون). كما يؤدي تناول النعناع لاحتوائه على المنثول (مادة مهدئة) إلى تثبيط الرغبة الجنسية أيضا.

ويتسبب الإكثار من تناول الحليب والأجبان في تحفيز السموم التي تؤثر بشكل سلبي على الهرمونات وقد تسبب العجز الجنسي.

وقد يؤدي تناول الفشار (حبوب الذرة الجافة المعدة بالتسخين) إلى الإصابة بمرض البروستات على المدى البعيد ما ينتج عنه ضعف القدرات الجنسية للرجل.

أما تناول القريدس (الجمبري) فقد يضعف أيضا من القدرة الجنسية لاحتوائه على مواد حافظة غنية بهرمون الإستروجين.

وتتسبب الأطعمة المقلية والغنية بالدهون المشبعة بضعف حركة الدم في الأعضاء التناسلية للرجل لاحتوائها على كميات عالية من الدهون والأملاح.

كما يحذر الخبراء من تناول المشروبات الغازية العادية وأيضا من المشروبات منخفضة السعرات الحرارية لما لها من تأثير هدام على القدرة والرغبة الجنسية للرجل.

المصدر: سي إن إن