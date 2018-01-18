وجهك مرآة صحتك.. انظر اليه واكتشف أمراضك!

أفادت مجلة “فرويندين” الألمانية بأن الوجه يعد بمثابة مرآة للصحة، حيث يمكن من خلال لونه ومظهر ملامحه الاستدلال على الإصابة ببعض الأمراض.

وأوضحت المجلة المعنية بالصحة والجمال أن شحوب لون الوجه قد يشير إلى الإصابة بفيروس في المعدة والأمعاء. كما أن الشحوب قد يرجع إلى نقص الحديد أو انخفاض ضغط الدم.

ويشير تشقق زوايا الفم إلى نقص الحديد أو الزنك، كما أن ظهور بثور الهربس في الفم يعد مؤشراً على ضعف المناعة.

أما تورم الجفون ربما يرجع إلى التهاب ملتحمة العين أو التهاب الجيوب الأنفية.

وينبغي استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض للتحقق من السبب الحقيقي الكامن وراءها.