10 أطعمة طبيعية تحارب القلق.. “لا تقلق” إذا أكثرت منها!

يقلق المصابون بمرض القلق من طبيعة العلاج الذي سيصفه الطبيب لهم، هل سيدمنونه، وهل سيقبل الطبيب أصلاً بوصف دواء؟ ولكن بعيداً عن الأدوية والعقاقير والمواد الكيماوية، يفضّل العديد من الناس اعتماد ما توفره الطبيعة لعلاج ما يشكو منه الإنسان. والقلق، كبقية الأمراض العضوية، يمكن معالجته بالطعام.

فيما يلي 10 أطعمة أوردها موقع steptohealth الأميركي، تؤثر بشكل إيجابي على جهازك العصبي، وتساعد على استعادة توازنه، وتحارب القلق الذي أصبح من أمراض العصر الشائعة للغاية.

بناء على خطورة الوضع، يمكن أن يتسبب القلق في ظهور الأعراض التالية:

1- الكاكاو

يحتوي الكاكاو النقي على أحماض تريبتوفان الأمينية، التي تساعد على إنتاج السيروتونين (أو هرمون السعادة). ومن هذا المنطلق، يُوصى بتناوله يومياً، أو إضافة مسحوق الكاكاو إلى العصائر أو المعجنات. ناهيك عن أنه منشط ذو تأثير قوي.

2- الشوفان

يتسم الشوفان بقدرة مزدوجة من شأنها أن تساعد على استرخاء الجهاز العصبي والتخفيف من القلق والتوتر، كما تزود الجسم في الوقت نفسه بالطاقة والحيوية. لذا، يُنصح بإدراج هذه الحبوب المفيدة ضمن نظامك الغذائي اليومي.

3- خميرة البيرة

تعتبر خميرة البيرة من المكملات الغذائية الغنية بالفيتامينات والمعادن والأحماض الأمينية التي تسهم في الحد من الاعتلالات العصبية، فضلاً عن فوائدها على صحة الجلد والشعر والأظافر. ويمكنك تناولها خاصة عند تغيّر الفصول أو إذا كنت تعاني من أزمة قلق.

4- الخس

يجهل الكثيرون الخصائص الطبية للخس. في الواقع، يعد هذا الصنف من الخضراوات مثالياً للوقاية والعلاج من القلق، وغيره من الاضطرابات العصبية من قبيل الأرق. في هذا السياق، يُنصح بتناول الخس بشكل منتظم، علماً أن الكثير من الأطباء يشددون على أكل الخس العضوي لعدم احتوائه على المبيدات.

5- الأفوكادو

تسهم النسبة الكبيرة من “فيتامين ب”، داخل ثمرة الأفوكادو، في تحسين حالتك العصبية، نظراً لدورها في إفراز هرمونات السعادة، على غرار السيروتونين والدوبامين. ونتيجة لذلك، تعتبر هذه الثمار من الأطعمة المفيدة للغاية للصحة. وبالتالي، ينبغي إدراجها ضمن نظامك الغذائي اليومي.

6- البصل

يساعد البصل على التخفيف من حدة القلق، بفضل الفينولات التي يحتوي عليها. لذلك، يوصى بإضافته إلى السلطات والصلصات، علاوة على جميع أنواع الحساء التي تطبخها.

7- الجوز

يعد الجوز من المكسرات اللذيذة الغنية بالمغنيسيوم والأحماض الدهنية، فضلاً عن أوميغا 3، التي تؤثر مباشرة على الجهاز العصبي المركزي. ومن أجل الاستفادة من مكونات الجوز، يُنصح بنقعه في الماء لمدة ثماني ساعات قبل تناوله، حيث تزيد هذه العملية من فوائد الجوز العلاجية، على غرار تسهيل الهضم.

8- اللوز

وكذلك اللوز من المكسرات التي تساعد على مكافحة القلق، نظراً لاحتوائه على المغنيسيوم والأحماض الدهنية، شأنه شأن الجوز. كما يحتوي على الزنك الذي يؤثر بشكل كبير على حالتك العصبية.

9- الخضراوات الورقية

أما الخضراوات الورقية الخضراء فتحتوي على العديد من الفيتامينات، بما في ذلك حمض الفوليك والمغذيات المفيدة لعلاج القلق والاكتئاب، وغيرها من الاضطرابات العصبية. بناء على ذلك، ينصح بشرب عصائر هذه الخضراوات التي تعمل على مدّك بالطاقة وتحسّن من حالتك العصبية على مدار اليوم.

10- الموز

يعتبر الموز من الثمار اللذيذة والمغذية، إذ إنه غني بالبوتاسيوم والمعادن التي تساعد على محاربة التوتر وتقوية العضلات. لذلك، يُنصح بتناول الموز يومياً، حيث يعد من المكملات الغذائية المثالية للوقاية طبيعياً من القلق ويساعد على معالجته.

(هاف بوست عربي)