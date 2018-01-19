تمارين شدّ البطن باستخدام الكرسي.. أفضل وسيلة لتنحيف الجسم!

قد يعتقد البعض أن ممارسة التمارين أمر صعب ومرهق، لكن على العكس يمكنكِ القيام بتمارين البطن بسهولة بالاستعانة بكرسي. هذا يعني أنه يمكنكِ آداء تلك التمرينات في أي مكان سواء كان بالمنزل أو حتى بالمكتب أثناء استراحة العمل اليومية.

اكتشفي أهم تمارين البطن التي يمكنكِ القيام بها باستخدام الكرسي.

1- ثني الجسم

– عليكِ الوقوف خلف الكرسي، مع فرد الجسم بالكامل.

– ابدئي بفرد ذراعيكِ ووضعها على حافة الكرسي مع ثني الجسم للأمام ليكون ظهرك مشدوداً.

– تكرار هذا التمرين يساعد على شد عضلات الجسم بالكامل بالإضافة لشد عضلات البطن.

– كرري ذلك 10 مرات أو أكثر.

2- تمرين ثني الركبتين

– قومي بالجلوس على الكرسي مع فرد الظهر بالكامل وإرخاء الكتفين.

– قومي برفع الرجل اليمنى تجاه الجسم مع الضغط على عضلات البطن.

– يمكنكِ تثبيت يديكِ على جانب الكرسي لتوازن الجسم.

– كرري ذلك 10 مرات أو أكثر.

3- تمرين تثبيت الجسم

– قومي بالوقوف أمام الكرسي وجها لوجه.

– مدي ذراعيكِ وثبتيها على حافتي الكرسي مع شد الظهر بالكامل.

– ثبتي جسمك على هذا الوضع لمدة 30 ثانية مع إطالة المدة بالتدريج.

4- تمرين النزول والصعود

– يساعد هذا التمرين على تقوية الكتفين والذراعين مع عضلات الظهر إلى جانب شد البطن.

– قومي بالجلوس على حافة الكرسي مع تثبيت الذراعين على جانبي الكرسي بمحاذاة الجسم.

– قومي بالنزول عن الكرسي مع تثبيت اليدين على الجوانب مع العد حتى 5 قبل الصعود مرة أخرى للكرسي.

– كرري هذا التمرين عشرين مرة أو أكثر.