5 أطعمة تبعد عنك التعرّق

هل تعانين من مشكلة التعرّق الزائد؟ هذه الأطعمة هي الأنسب لك لكي تحاولي أن تتخلّصي من مشكلتك بطريقة طبيعية وصحية في الوقت عينه:

العنب

العنب غنيّ بالسوائل وكذاك البندورة، ولذلك أكثري من تناوله ليبقى جسمك مرطّباً وبعيداً عن رائحة التعرّق.

العدس

العدس غني بالفيتامين ب وإن نقص من الجسم زاد التعرّق، لذلك تناوليه بشكل منتظم لترك نسبة الفيتامين معتدلة في جسمك.

اللبن ومشتقاته

تناول الحليب ومشتقاته الغنية بالكالسيوم يترك الجسم رطّباً.

المشروبات العشبية

هذه الأنواع من المشروبات تخلّص الجسم من السموم وبالتالي تخلّصه من رائحة العرق.

المياه

اشربي ليترين وأكثر من المياه في اليوم لتخليص الجسم من السموم وجعل التعرّق أقل.