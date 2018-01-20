9 عادات يومية تقضي على جهازكم المناعي.. تجنّبوها!

الجهاز المناعي هو خطُّ الدفاع الأول عن الجسم ضدَّ الفيروسات والعدوى التي نتعرَّض لها طوال الوقت، وهو يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالعادات والممارسات التي يقوم بها الجسم، إذ أنّه وكلّما زادت قوَّة الجهاز المناعي، زادت قدرة الجسم على مواجهة الأمراض وتفادي العدوى، وذلك بحسب موقع “بولد سكاي” المتخصّص بالصحة.

ويشير الموقع إلى أنّ هناك 9 عادات يتبعها الكثيرون من دون أن يدركوا أنَّها تدمّر جهازهم المناعي، وهي:

1- السَّهر لوقت متأخِّر

فقد أثبتت أحدث الدراسات أنّ السهر لوقت متأخر ليلاً، سواء لممارسة بعض الأعمال أو حتى لمشاهدة التلفزيون، يدمِّر جهاز المناعة بالجسم. وهو يقضي على الخلايا المسؤولة عن حماية الجسم ضدَّ الأمراض، والمعروفة باسم الـ”سيتوكينات”.

2- إهمال النظافة الشخصية

الكثيرون لا يعطون الاهتمام اللازم بإجراءات النَّظافة الشخصية، والتي تشمل على سبيل المثال غسل اليدين باستمرار، خاصَّة قبل تناول الوجبات، والاستحمام اليومي، ومراعاة النظافة أثناء طهي الطعام. تلك الإجراءات لا تستغرق أكثر من دقائق معدودة، إلا أنَّ إهمالها يعرِّض الجسم للجراثيم الخطيرة.

3- المشاركة في استخدام الأدوات

هي أيضاً إحدى العادات السيئة، فالكثير من الأشقاء أو الأصدقاء، مثلاً، يتشاركون في استخدام الملابس أو المناشف أو أدوات تصفيف الشعر. وكلُّها عادات تنقل الأمراض والعدوى بمنتهى السهولة. كما أنّ استخدام الأدوات العاملة مثل مقابض الحمامات العامة أو عربات التسوّق تنقل الأمراض أيضاً، لذا فمن الضروري غسل اليدين جيداً بعد استعمالها.

4- التناول المفرط للسكر

الاستخدام المفرط للسكر المكرَّر يضرُّ بصحة الجسم، فهو يضعف من قدرة الجسم على محاربة الجراثيم، كما أنّ السكر يمنع امتصاص خلايا الدم البيضاء لفيتامين “C”، ممَّا يضرُّ بمناعة الجسم. لذا ينصح الأطبَّاء وخبراء التغذية باستخدام المصادر الطبيعية للسكر مثل الفاكهة، لإشباع احتياجات الجسم للسكريات.

5- إهمال شرب الماء

يؤدّي إهمال شرب كميات كبيرة من الماء إلى مشاكل وعواقب وخيمة، تنعكس بالطبع على الجهاز المناعي. فمن الطبيعي أن يشرب الإنسان من 8 إلى 10 أكواب من الماء يومياً، لضمان الحفاظ على الجهاز المناعي للجسم.

6- التواجد بمكان به مدخّنون

حتَّى إذا كنت لا تدخن، فإنّ تواجدك في مكان به مدخّنون يعرض جهازك المناعي للخطر. فالتدخين السلبي يكبح جهازك المناعي ويؤثر سلبياً على قدرة الأجسام المضادة على حماية جسمك من الأمراض.

7- تناول الوجبات السريعة

الوجبات السريعة غنية بالدهون الضّارة والزيوت غير الصحية، وهو ما يعرِّض أجسامنا للسمنة ويدمِّر أجهزتنا المناعية. فالسمنة تمنع خلايا الدَّم البيضاء من التَّكاثر وتؤثِّر سلباً على انتاج الأجسام المضادة التي تعتبر بمثابة درعٍ واقية ضدَّ العدوى.

8- الإفراط في شرب الكافيين

الإفراط في تناول الكافيين له نفس الآثار المضرَّة الناتجة عن الإفراط في النيكوتين الموجود في السجائر. فالإفراط في الكافيين يحفِّز الجهاز المناعي في الجسم ويزيد من معدَّل التوتَّر، ما يؤثِّر سلباً على الجهاز المناعي.

9- عدم استخدام الكريمات الواقية من الشمس

إنّ عدم استخدام الكريمات الواقية من أشعة الشمس الضارة قد يؤدّي للإصابة بأمراض جلدية عديدة ومنها السرطان. فلا ضرر في التعرض لأشعة الشمس في الصباح الباكر للحصول على فيتامين “D”، لكنّ الإفراط في تعرُّض الجسم لأشعَّة الشمس يدمّر الجهاز المناعي.