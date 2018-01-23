طرق بسيطة لتجاوز الضغط العصبي بسهولة

يمر كل منا بفترة من التوتر من وقت إلى الآخر، والمشكلة ليست في التوتر أو الضغط العصبي بل في عدم قدرتنا في التعامل معه بشكل صحيح يقلل منه، على العكس نحن نزيد من توترنا بعاداتنا السيئة.

ولهذا نقدم لك بعض الخطوات لتقليل من التوتر والضغط العصبي:

– حديث إيجابي مع النفس:

أغلب الأوقات نقوم بالتحدث مع أنفسنا، سواء قبل النوم، حين نختلي بأنفسنا ونعيد أحداث اليوم، أو حين تحدث لنا أزمة ونبدأ في تحليلها والتفكير.

لكن التحدث مع النفس بشكل سيئ أو بطريقة سلبية يجعلنا نشعر بتوتر أكبر، فالأفكار التشاؤمية تزيد الضغوط علينا، لهذه أول طريقة لتخفيف التوتر أن تبدأ في التفكير بشكل إيجابي والحديث مع نفسك بشكل إيجابي أيضا.

– علِّم نفسك طرق الفصل:

أن تعرف كيف تفصل نفسك عن الواقع الموتر هي تقنية لا يحترفها الكثيرون، لذلك يجب أن تعلم نفسك تقنيات الفصل بداية من أن تأخذ وقت راحة لا تفكر فيه في أي من الأشياء التي توترك، وصولا لأخذ إجازة لفصل جميع أجهزتك العصبية عما يوترها.

– ابتعد عن الكافيين:

التوتر يعني المزيد من الكافيين، فأغلب التوتر يأتي بعدم رغبة في النوم، ورغبة في تناول القهوة والشاي، محاولة في الحصول على الهدوء، لكن ما يحدث عكس ذلك تماما، حيث يزيد تناول الكافيين من التوتر العصبي، فحاول أن تستبدل بالكافيين العصائر الطبيعية الخالية من السكر.

– الاستماع للموسيقى:

لسنا نجيد الرقص جميعنا، وحتى إذا لم تكن تعرف كيف ترقص قم بتشغيل بعض الموسيقى وتحرك على إيقاعها لتخفف من التوتر العصبي والعضلي معا.