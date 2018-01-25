لرجيم صحي.. لا تتناول هذه المشروبات!

تعتبر الحمية الملجأ الوحيد لخسارة الوزن والحصول على جسم مثالي الى جانب ممارسة تمارين الرياضة، لكن من الضروري معرفة بأنّ اتباع حمية معيّنة لا يعني التوقّف عن تناول الطعام والامور الاساسيّة التي يحتاجها الجسم، ما من شأنه أن يؤثّر سلباً على صحة الانسان ويضعفه كثيراً، ويسبب له امراض ومشاكل صحية ابرزها نقص الحديد والدم والفيتامينات من الجسم.

من هنا، يجب التنبه الى أن الحمية يجب ان تكون اسلوب حياة، تعمل على تنظيم عمليّة تناول الطعام وتحديد الكميات التي ينبغي تناولها يوميّاً والامور الاساسيّة التي يحتاجها الجسم كي يبقى قويّاً في هذه المرحلة، وكي لا يستعيد الوزن الزائد بعد فترة قصيرة من الزمن. في ما يلي طريقة الحصول على وزن صحي ومثالي وعلى أنواع مشروبات يحظر شربها في فترة الحمية.

وخلال فترة الحمية، يجب تناول الخضروات، والفواكه، والتوابل، التي تزيد من الشعور بالشبع ولا تحتوي على الكثير من الدهون والسعرات الحراريّة، والاكثار من شرب الماء يوميّاً، وتناول السوائل مثل الشاي الاخضر والعصائر الطبيعيّة. ولكن يجب الابتعاد من تناول المشروبات الغازية التي تزيد الوزن وخصوصاً في منطقة البطن والامتناع عن تناول العصائر غير الطبيعية المشبعة بالسكر، وكذلك الابتعاد عن تناول المشروبات الساخنة المضاف اليها السكر الذي يمكن استبداله بالعسل الطبيعي لتحليتها.