هذا ما يحدث لأجسامنا عند تناول الوجبات السريعة!

حذرت عدة دراسات من مخاطر الوجبات السريعة التي غالباً ما تكون مليئة بالدهون والسعرات الحرارية المرتفعة، ما يؤثر بمختلف المعايير على صحة الجسد.

إلا أن ما لا يعرفه الكثيرون أن تناول ما يعرف بالـ”جانك فوود” يشابه إلى حد بعيد إدخال “عدوى بكتيرية” إلى الجسم، بحسب ما أفادت دراسة علمية جديدة حول تأثير تلك الأغذية عالية الدهون على جهاز المناعة.

وفي هذا السياق، ولتأكيد مضارها على الجهاز المناعي، قام عدد من العلماء بحسب ما أورد موقع Ibelieveinscience العلمي إلى وضع فئران على نظام غذائي غني بالدهون والسعرات الحرارية العالية لفترة زمنية معينة، ولاحظوا التهابا جهازيا يستمر حتى بعد عودة الفئران إلى غذائهم الطبيعي.

وتبين في ما بعد، أنه عندما أكلت الفئران هذا الطعام كانت الاستجابة الالتهابية لجهازها المناعي مشابهة لاستجابته عند تعرضه لعدوى بكتيرية.

وتعليقاً على النتيجة، قالت انيت كريست، الباحثة في جامعة بون في ألمانيا: ” الغذاء غير الصحي أدى إلى زيادة غير متوقعة في عدد خلايا مناعية معينة في دم الفئران”

وعلى الرغم من أن الالتهاب سيتبدد حالما يستبدل الطعام غير الصحي بطعامٍ صحي، إلا أن التغيرات الجينية المرتبطة بالاستجابة المناعية التي حدثت بسبب هذا الطعام ستبقى.

وحيال هذا النوع من التغيرات الدائمة، يستخدم الجسم نوعًا من الذاكرة لتجاربه السابقة ليحمي نفسه بصورة أفضل في المستقبل.

ووفقا للعلماء، فإن امتلاكك جهازًا مناعيًا محفزًا باستمرار من الممكن أن يكون له عواقب صحية في المستقبل، كالسكري وأمراض القلب.

ويقول الباحث إيك لاتز: “أسس النظام الغذائي الصحي يجب أن تكون ذات أهمية أكبر في التعليم مما هي عليه الآن، وبهذه الطريقة فقط يمكننا تحصين الأطفال في مرحلة مبكرة ضد إغراءات شركات الطعام. الأطفال لديهم الخيار بخصوص ما يأكلون كل يوم، وينبغي علينا أن نمكنهم من اتخاذ قرارات واعية بشأن عاداتهم الغذائية”.