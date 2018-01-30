متى تأخذ طفلك إلى طبيب العيون؟

شدّدت الرابطة الألمانية لأطباء العيون على أهمية متابعة النمو الصحي لعيون الأطفال الصغار، وذلك من خلال الخضوع لفحوص وقائية دورية.

وبالنسبة للطفل، الذي لديه تاريخ عائلي في هذا المجال، كأن يكون أحد الوالدين أو أحد الإخوة مصاباً بضعف الإبصار، فإن الرابطة تنصح باصطحابه إلى طبيب العيون بدءاً من عمر 6 شهور، مؤكدةً أنه يمكن علاج كسل العين في سن الطفولة جيداً، في حين تكون فرص العلاج ضعيفة في وقت لاحق، وينطبق ذلك على الحَوَل البسيط أيضاً.

أما الطفل، الذي ليس لديه تاريخ عائلي، فيمكن للوالدين اصطحابه لطبيب العيون لفحوصات وقائية بدءاً من عمر 3 سنوات.