العوارض الأولى للسرطان تظهر على اليدين.. اكتشفها فوراً

يعتبر مرض السرطان من أكثر الامراض الشائعة في عصرنا الحالي والمسببة لعدد كبير من الوفيات، إلا أنه وبفض جهود عدد كبير من الاطباء وخبراء الصحة حول العالم بات بإمكان اكتشاف هذا المرض الخبيث في مراحله الأولى، خصوصاً مع مراقبة بعض العوارض الأولى له التي تظهر على اليدين في بعض الحالات.

وفي حين أن هناك فئات مختلفة من السرطانات التي تتشعب بعوارضها، إلا أنه يمكن اكتشاف البعض منها من خلال المراقبة الدقيقة والحثيثة، فكل منها يتمتّع بعوارض خاصّة وبالتالي يتطلّب علاجاً مناسباً.

وفي هذا السياق، كشف خبراء الصحة أنه “لدى كل أنواع السرطانات قاسم مشترك”، لافتين الى أن “العوارض الأولى للمرض تظهر في بادئ الأمر على اليدين وتتميّز بتشقّقات وتهيّجات وغيرها من العلامات الحمراء”.

بدورهم، أكد علماء بريطانيون أن “العلامات والعوارض الأولى للسرطان تظهر على اليدين، من خلال ظهور مظاهر الانتفاخ والتشقّقات اضافة الى شيء من الخشونة فتصبح البشرة سميكة”.

وأشار الخبراء إلى أن “المشكلة تكمن في أنه عوضاً عن استشارة الطبيب المختص، يميل العدد الأكبر من الأشخاص الى تجاهل هذه العوارض وعدم إيلائها أي أهمية، ما يمنعهم من تدارك المرض الخبيث في بدايته”.

كما هناك عوارض أخرى يمكن الاتكال عليها ولها علاقة بالورم السرطاني، ومنها خسارة الوزن بشكل مفاجئ وغريب مع شعور قوي بالتعب، اضافة الى وجود كتلة تحت الجلد.

كما ينصح الخبراء بضرورة الانتباه الى وجود شامة تغيّر مظهرها أو لونها أو حجمها فجأة، أو من جرح لا يشفى، أو حتى من بحّة في الصوت لأكثر من شهر ومن دون معرفة السبب.