دواء طبيعي يخفيه الأطباء ويعالج 6 أمراضٍ خطيرة.. اكتشفه

يعد الطب البديل الحل الأمثل لعلاج العديد من المشاكل الصحية والتي يصعب شفاؤها أحياناً بالأدوية الكيماوية، ومزيج العسل والقرفة من بين الوصفات السحرية التي تشفي العديد من الأمراض والمشاكل الصحية. فالعسل غني بالفيتامينات (A، B1، B2، B3، B5، B6، B8، B9، C، D و K)، ويحتوي على العديد من المعادن (الحديد والنحاس والصوديوم والبوتاسيوم والزنك والكالسيوم والفوسفور)، بالإضافة إلى البروتينات والكربوهيدرات والمضادات الحيوية الطبيعية، ويعتبر مضاداً للأكسدة ويمنع الكثير من الأمراض.

وتساعد القرفة على تحفيز الجهاز المناعي، وتعمل كمضادٍ للإلتهابات المضادة للأكسدة، ومضاد للجراثيم ومطهر ضد الفطريات، وتمنع أمراض القلب والأوعية الدموية، وتحارب الكوليسترول ومرض السكري.

وإليك الأمراض والمشاكل الصحية التي يشفيها هذ المزيج بالإضافة إلى كيفية الإستهلاك:

أمراض القلب والأوعية الدموية

قم بمزج ملعقتين من العسل مع ملعقة من القرفة، فهذا الخليط ينشط الدورة الدموية ويمنع تختر الدم.

علاج إلتهاب المفاصل

في كوب من الماء الدافئ، ضِف ملعقتين من العسل وملعقة صغيرة من القرفة، وامزجه جيداً ثم استهلك هذا المزيج مرتين في اليوم صباحاً ومساءً.

العدوى

للقضاء على العدوى التي تنتقل بسبب الجراثيم، قُم بمزج ملعقة كبيرة من العسل وملعقة صغيرة من مسحوق القرفة في كوب من الماء الدافئ.

الكولسترول

ضع ملعقة صغيرة من القرفة في كوب من القهوة ويمكنك تحلية المزيج بالقليل من العسل.

الألم

مزج ملعقة من العسل وملعقة من القرفة يخلصكَ من آلام المعدة، ألم الأسنان، وجميع الآلام التي يمكن أن تصيب الجسم.

ضعف الجهاز المناعي

قم بمزج ملعقة صغيرة من القرفة والعسل، وتناول هذا المزيج يومياً لتعزيز صحة الجهاز المناعي.