معجون أسنان طبيعي.. يقضي على الإصفرار ورائحة الفم الكريهة!

يعدّ الكركم من أشهر البهارات الهندية، وهو يعرف بفوائده الطبية، كما أنّه يعرف بفعاليته الجمالية خصوصاً حينما يتعلّق الأمر بالأسنان وصحَّة الفم واللّثة، ويتسبّب التدخين، شرب القهوة، عدم العناية بالأسنان والتنظيف المنتظم بإصفرار الأسنان وتسوّسها.

إليكم كيفية تحضير معجون أسنان طبيعي، يعمل على علاج اللّثة الحساسة وتبييض الأسنان المصفرَّة:

– قوموا بمزج ¼ ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم مع بضع قطرات من زيت الزيتون، ثمّ افركوا أسنانكم بهذا المعجون الطبيعي واتركوه لمدة 5 دقائق ثمّ تمخمضوا، بعدها قوموا بإستعمال معجون الأسنان والفرشاة للتخلّص من صفار الكركم، ستلاحظون أنّ إصفرار الأسنان بدأ بالإختفاء، كرروا هذه العملية عدّة مرات في الأسبوع للحصول على نتائج أفضل.