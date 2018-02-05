تعرّف إلى قائمة أكثر 10 أطعمة مضادة للسرطان

تحتوي الخضروات والفواكه الملونة على صبغات طبيعية تعمل على صيانة خلايا الجسم من الأكسدة التي تسبب الأورام، وتسمّى: “مضادات الأكسدة”. لكن هذه الوظيفة لا تقتصر على الصبغات فقط، فهناك دهون أوميغا3 التي توجد في الأسماك والمكسرات والتي تقلل الالتهابات والأكسدة المسببة للسرطان. إليك قائمة أكثر 10 أطعمة تقي من السرطان:

البروكلي: يحتوي البروكلي على نوع من الفلافونويد المضاد للأكسدة يساعد الخلايا على مقاومة السرطان. توجد مضادات الفلافونويد أيضاً في الشاي الأخضر، لكن وفقاً لدراسات عديدة يحمي البروكلي من سرطان المعدة والبروستاتا والمثانة والرئة.

البقول: كل أنواع البقول مثل الفول والفاصوليا واللوبيا ذات العين السوداء تحتوي على عناصر تقي من سرطان البروستاتا.

الطماطم: تحتوي الطماطم (البندورة) على مادة الليكوبين، والتي يتم تنشيطها عند طهي الطماطم لتصبح عنصراً مضاداً لأنواع عديدة من السرطان.

الجزر: الصبغة البرتقالية للجزر من العناصر الكيميائية الطبيعية التي تحمي الخلايا من التسرطن.

التوت: كل أنواع التوت (الأسود والأحمر والأزرق) تحتوي على مضادات أكسدة قوية تحارب السرطان وتحمي الخلايا منه.

الثوم: يساعد الثوم على ضبط نسبة السكر بالدم، ومنع تأكسد الكولسترول وبالتالي حماية الشرايين من الجلطات. لكنه إلى جانب هذه الفوائد الهامة يحتوي على مضادات تمنع الورم السرطاني من النمو، وتقلل خطر الإصابة بسرطان الثدي على وجه الخصوص.

الحبوب الكاملة: مثل القمح الكامل الذي يُصنع منه الخبز، والأرز البني. هذه الحبوب غنية بالألياف التي تقلل خطر سرطان الجهاز الهضمي وخاصة الأمعاء والمستقيم.

الأكلات البحرية: الأسماك الدهنية مثل السلمون والتونة المكاريل غنية بأحماض أوميغا3 الدهنية والتي تبين أنها تقي من سرطان الثدي والبروستاتا والمبيض.

الكركم: يحتوي الكركم على مادة الكركمين التي أظهرت دراسات أنها من أقوى العناصر الطبيعية في محاربة السرطان. وتعتمد علاجات بعض أنواع السرطان على تناول حبوب الكركم بجرعات مكثفة، وقد تبين فاعليتها في علاج سرطان الجلد والقولون.

الفطر: يحفّز الفطر الخلايا المناعية في الجسم لتمنع نمو خلايا سرطانية. ويعتبر الفطر من أفضل الأطعمة في تغذية المناعة.