تحذير طبي صادم عن الشاي الساخن جدا والسرطان

كشف بحث طبي صيني حديث أن تناول الشاي الساخن جدا يضاعف نسبة الإصابة بسرطان المريء.

ويرتبط سرطان المريء بشكل عام، بشرب الكحول والتدخين، لكن احتمالية إصابة الشخص بالمرض ستتضاعف 5 مرات إذا ما تناول الشاي الساخن جدا مع مشروب كحولي، وستتضاعف مرة واحدة إذا ما تناوله أثناء التدخين.

وتقول صحيفة “غارديان” أن نسبة النجاة من سرطان المريء قليلة جدا، حيث يبقى 15 بالمئة فقط من المصابين على قيد الحياة، بعد 5 أعوام من اكتشاف المرض.

وأصدرت مؤسسة العلوم الطبيعية في الصين التحذير الجديد لسرطان المريء المتعلق بالشاي الساخن، حيث أشارت إلى أن تناول الشاي الساخن سيضاعف احتمالية الإصابة بالمرض الخبيث، عند الأشخاص الذين يكثرون من شرب الكحول أو التدخين.

واختتمت المؤسسة البحث الطبي: “الامتناع عن تناول الشاي ساخنا جدا قد يكون مفيدا لمنع الإصابة بسرطان المريء للأشخاص الذين يشربون الكحول ويدخنون بكثافة”.

ومن جهة أخرى، خفف خبراء بريطانبون من وطأة التقرير الصادم، وأكدوا أن الشاي الساخن جدا ليس من تقاليد شرب الشاي البريطانية، وأنه شرب الشاي بحرارة مرتفعة جدا هو أمر خاص بالصينيين.

وقال برفيسور في جامعة مانشستر: “ربما تكون الدراسة منطقية لسكان الصين، لكن العوامل التي تتسبب بالسرطان تختلف في العالم الغربي عنها في الصين”.