هكذا تبدأ الحمية الغذائية للمرّة الأولى

إنّ اتِّباع حمية غذائية تحتوي على سعرات حرارية أقلّ ممَّا اعتدتَ تناوله هو أفضل طريقة لخفض الوزن، وبذلك يتمّ استبعاد الأطعمة الغنية بالسّعرات وتناول بدائل صحية غنية بالمغذيات التي تدعم صحة وحيوية الجسم. ولتعزيز الحمية وضمان نجاحها قم بزيادة النشاط البدني، إليكَ بعض التفاصيل التي تساعدكَ على أن تبدأ حمية غذائية للتخسيس، وذلك وفق ما ورد في موقع “24”.

إذا كنتَ لم تقم بمحاولة تخسيس الوزن من قبل ضع في ذهنك أنّه مقابل كلّ 3500 سعرة أقل في طعامك، أو تقوم بحرقها عن طريق النشاط البدني، ستفقد نصف كلغ. لذلك، لا تكفي التمارين الرياضية وحدها، بل تحتاج إلى تعديل نظامك الغذائي، واتباع الروتين الصحي الجديد لفترة كافية لإنقاص عدة كيلوغرامات.

المغذيات والسعرات: لا ينبغي أن يكون خفض السعرات الحرارية التي تتناولها على حساب المغذيات الضرورية لوظائف الجسم ونشاطه. من الضروري أن يتضمنَّ طعامك خضروات ورقية مثل الخس والبروكولي والسبانخ والملوخية، وبروتين خالٍ من الدهون، مع تعزيز حصة البروتين النباتي من البقول والمكسرات.

كما أنَّ استبعاد الأطعمة والمشروبات الغنية بالسعرات والدهون خطوة رئيسية. تجنّب تماماً المشروبات الغازية، والعصائر المحلاة، والآيس كريم، ومشروبات الطاقة، واللبن المحلّى بالسكر.

الحمية: ابدأ يومك في الصباح بالبيض المسلوق، أو حبوب الشوفان مع الحليب النباتي أو الحليب قليل الدسم والفواكه، أو بطبق من الفول والحمّص. وتذكر أنَّ بإمكانك أكل ما ترغب من الخضار كالجزر والخيار والبندورة. وإذا استطعت تجنّب أكل الخبز سيكون ذلك أفضل، أو تناول القليل من الخبز الأسمر أو خبز الشعير.

على الغداء تناول السمك، مع قليل من الأرز البني أو الخبز الأسمر، واجعل من الخضار الطعام الرئيسي مع السمك.

وفي العشاء يمكنك تناول صدر الدجاج المشوي الخالي من الجلد، مع قليل من الكربوهيدرات المعقدة مثل البطاطا أو المعكرونة المصنوعة من القمح الكامل، وحصة جيدة من الخضار والسلطة. واحرص على تناول اللحوم البيضاء بالتناوب في وجبتي الغداء والعشاء.

أما الوجبات الخفيفة فتتنوع خياراتها بين المكسرات والفواكه والخضار الطزجة أو المشوية، ويمكنك تناول الحليب واللّبن قليل الدسم من دون إضافة أيِّ سكريات.

واحرص على شرب الماء والشاي الأخضر والبابونج وشاي الأعشاب بدلاً من العصائر الجاهزة والمشروبات السكرية.