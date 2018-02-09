هذا ما يحصل للجسم عند شرب الماء مع الحامض

من المتعارف عليه علمياً، أنَّه على الفرد إحتساء 8 أكواب من المياه في اليوم الواحد، وذلك من أجل الحفاظ على صحة وانتعاش البشرة من جهة، ولأهمية المياه في وظائف أعضاء الجسم.

ومن فوائد شرب المياه مع الحامض تطهير حب الشباب، وتعزيز جهاز المناعة بفيتامين C، الأمر الذي يساعد على مكافحة نزلات البرد والانفلونزا، بالإضافة إلى نضارة الجلد الذي سوف يبدو وكأنه لا تشوبه شائبة.

إلى ذلك، فإنَّ الحامض يساعد على الحد من إنتاج الوجه للزيوت الزائدة وعدم ظهور عيوب جديدة، مما يجعل البشرة أكثر إشراقاً.

ويساعد الحامض على حل مشكلة النفس الكريهة، فحمض الستريك يحارب الباكتيريا التي تتكون في الفم، ويقوم بإزالتها، كما يساهم بالتخلص من الأملاح الزائدة في الجسم، الأمر الذي يقلِّل من الإنتفاخ.