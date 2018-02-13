احذروا تلوث الهواء.. فقد يدفعك إلى ارتكاب جريمة!

هل تصورتم أن يكون لتلوث الهواء أي تأثير على صحتكم الذهنية كما هو الحال على صحتكم البدنية؟ ربما لم يخطر ببالكم هذا الأمر وربما لم تتوقعوا أن يكون هناك رابط بين الأمرين أصلا، لكن الحقيقة المفاجئة هي التي توصل إليها باحثون أميركيون تؤكد أن استنشاق الهواء الملوث يجعلنا أكثر عرضة لارتكاب جرائم وممارسة الغش والخداع.

وأرجع الباحثون ذلك إلى أن التعرض للتلوث يجعلنا أكثر عصبية، ومن المعروف أن هذا الأمر يحفز ويولد السلوكيات غير الأخلاقية لدينا، ولهذا ربما نكون أكثر استعدادا لارتكاب جرائم وممارسة الخداع.

وأشار الباحثون إلى أن ما يقرب من 40 مليون شخص في المملكة المتحدة يعيشون في مناطق عالية التلوّث، بينما يصل هذا العدد إلى 142 مليون شخص في الولايات المتحدة؛ ما جعلهم يرجحون زيادة معدلات الجريمة بتلك المناطق.

وتوصل الباحثون لتلك النتيجة من خلال دراسة أجروها في كلية كولومبيا للأعمال بنيويورك بعد فحصهم تلوّث الهواء وبيانات الجريمة في 9360 مدينة أميركية تم تجميعها على مدار ما يقرب من تسعة أعوام.

(فوشيا)