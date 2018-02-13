من أين تأتي الكحّة.. وما علاجها؟

الكحة هي انعكاس مهم ومعقد ناتج عن شيء ما يهيج الحنجرة أو الممرات الهوائية مثل الطعام المستنشق أو جزيئات التراب أو المخاط المفرط أو المليء بالجراثيم نتيجة برد أو عدوى.

وتقول الطبيبة زابينه جيركه-بيك من مستشفى شاريته في برلين: “حتى إذا كان الأمر مزعجاً فلا يمكنك كبحه”.

وأوضحت أنه إذا كان المرء عاقداً العزم على إيقاف الكحة فيمكن أن يصف الطبيب “الكوديين”. ولكنها تحذر من أنه قد يصبح عادة وبدلاً منه، تنصح بالصبر واحتساء المشروبات الساخنة مثل الشاي، والتي تساعد في خفض المخاط وبإمكانها تهدئة الحنجرة.