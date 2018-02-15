الـH7N4 وصل.. هكذا أُصيبت هذه المرأة!

سجلت الصين أول حالة إصابة بشرية بالسلالة إتش7إن4 (H7N4) من فيروس إنفلونزا الطيور لامرأة في إقليم ساحلي بشرق البلاد لكنها تعافت.

وتتزايد حالات الإصابة بإنفلونزا الطيور في فصل الشتاء.

وقال مركز الوقاية الصحية التابع لحكومة هونغ كونغ في بيان إن اللجنة الوطنية للصحة وتنظيم الأسرة في وزارة الصحة في البر الرئيسي الصيني أبلغته بالحالة.

وقالت حكومة هونغ كونغ، نقلاً عن اللجنة، إن هذه هي أول إصابة بشرية بالسلالة إتش7إن4 (H7N4) في العالم.

وكانت الحالة لامرأة تبلغ من العمر 68 عاماً في إقليم جيانغسو ظهرت عليها الأعراض في 25 كانون الأول ونقلت إلى المستشفى في الأول من كانون الثاني وخرجت في 22 كانون الثاني.

وقالت حكومة هونغ كونغ: “خالطت دواجن حية قبل ظهور الأعراض. لم تظهر أي أعراض على من اختلطت بهم عن قرب خلال فترة المراقبة الطبية”.

والسلالة إتش7إن9 (H7N9) من فيروس إنفلونزا الطيور أكثر شيوعاً بكثير في الصين بين البشر.

ومنذ عام 2013 لقي 600 شخص على الأقل حتفهم في الصين ومرض أكثر من 1500 بسبب فيروس إتش7إن9 (H7N9).