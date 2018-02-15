4 أطعمة مهمة لتعزيز التركيز… تعرفوا إليها!

يعاني الكثير من الناس من ضعف في التركيز فيبحثون عن حلول تساعدهم على التخلّص من تلك المشكلة. وبما أن الغذاء هو الوقود الذي ينظّم الطاقة والمزاج، سنعرفكم إلى أهم الأطعمة التي تعزّز القدرة على التركيز.

التوت

يعتبر التوت من أهم الأطعمة التي تنعش التركيز والذاكرة لمدة تصل إلى خمس ساعات لأن مضادات الأكسدة مثل الأنثوسيانين، بروانثوسيانيدينز، ريسفيراترول والعفص في العنب تحفز تدفق الدم والأكسجين إلى الدماغ. وبالإضافة إلى ذلك، إن مضادات الأكسدة أيضاً تحمي ضد السرطان وأمراض القلب.

الشوكولا الداكنة

إن الشوكولا الداكنة تعزز مستويات السيروتونين والإندورفين، التي ترتبط بزيادة التركيز كما أنها مصدراً لمضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن، مثل البوتاسيوم والنحاس والمغنيسيوم، والتي يمكن أن تعمل تزامناً مع اتباع نظام غذائي صحي للسيطرة على ضغط الدم. فالشوكولا الداكنة تحتوي على نسبة قليلة من الدهون والسكر وهي مناسبة لمرضى السكري، وأي شخص يريد خفض كمية السكر من نظامه الغذائي.

أمّا عن المكوّن الذي يعزّز الذاكرة فهو الكاكاو حيث يحسّن تدفق الدم إلى الدماغ، ويعزّز اختبارات الذاكرة. ولكن قطعة واحدة من الشوكولا الداكنة خلال فترة الخمول بعد الظهر يجب ان تكون كافيةً.

الماء

إن كلّ ما يحتاجه الدماغ لتعزيز التركيز هو شرب كوب من المياه في الصباح قبل تناول الفطور حتى، فالعطش والجفاف يمكن أن يسببان قلّة التركيز. يعتبر كوب من الماء أفضل من فنجان القهوة أو من مشروب الطاقة، ذلك لأن مفعول الكافيين سرعاناً ما يزول وتعود قلّة التركيز من جديد. لذلك من المهم شرب كوب من الماء قبل الفطور والحرص على شرب 8 أكواب من الماء خلال اليوم لتعزيز التركيز والنشاط الدماغي طيلة اليوم.

الموز

من بين الأطعمة المفيدة للدماغ، يعتبر الموز من أكثر أنواع الفواكه التي تعزّز التركيز ذلك لأنها غنية بالبوتاسيوم، والمعادن الأساسية المهمة للحفاظ على صحة الأعصاب، الدماغ، والقلب ممّا يمنع الخمول والتعب طيلة اليوم. لذا من الهم تناول ثمرة واحدة من الموز خلال اليوم وخصوصاً على وجبة الفطور.