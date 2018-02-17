عادة يومية اذا قمت بها تخفف خطر اصابتك بالسرطان

قام خبراء باخذ عينات فموية من 122 ألف شخص لدراسة البكتيريا المتكاثرة في تلك المنطقة، وتمت مراقبة المتطوعين في الدراسة لمدة 10 سنوات، وبعد انقضاء الفترة، لاحظ الخبراء تطور مرض سرطان المريء لدى 21% من الاشخاص الذين يمتلكون عدداً كبيراً من البكتيريا داخل الفم.

وبحسب الخبراء، هذا ما أوضح التأثير السلبي الكبير التي تلعبه بعض أنواع البكتيريا (Tannerella forsythia، Porphyromonas gingivalis) في تكوّن مرض السرطان.

انطلاقاً من هنا، شدد الاطباء على أهمية غسل الاسنان يومياً، ليس لمجرد الحفاظ على صحة الاسنان واللثة فحسب بل من أجل تجنّب خطر الاصابة بمرض سرطان المريء.