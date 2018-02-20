اللبن.. فوائد لا تعد ولا تُحصى!

أجرى باحثون أميركيون دراسات علمية على منتج اللبن في محاولة لتأكيد أو نفي الأفكار التقليدية عن فوائده.

وأبرز الباحثون من جامعة بوسطن الأميركية صحة فوائد اللبن على عمل القلب والأوعية الدموية بشكل خاص. وأكدوا على دوره الفعال في التقليل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية بنسبة تصل إلى 17-21%.

وقال الأخصائي جاستن بوينديا: “افترضنا منذ فترة طويلة أن اللبن يقلل من فرص الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية لأنه يشبه في تكوينه منتجات الألبان الأخرى التي أثبتت فعاليتها الصحية سابقا. وتوصلنا إلى حقيقة فائدة اللبن بعد تحليل الإحصائيات الطبية الصحية لحالة عدد كبير من النساء والرجال خلال 30 سنة”.

وأضاف بوينا أن اللبن يحفّز إنتاج أحادي أكسيد النيتروجين في الجسم، ما يسبب تمدد الأوعية الدموية، وهذا يؤدي بدوره إلى الحفاظ على ضغط الدم في مستوياته الطبيعية والوقاية من أمراض القلب الخطيرة. كما يحتوي اللبن على إنزيمات تمنع تشكل لويحات الكوليسترول المرضية.