لتجنب الكوابيس.. لا تتناول هذه الأطعمة!

إذا كنت تعاني من ليلة نوم سيئة ورؤية الكوابيس المزعجة، فعليك أن تكون على بينة من بعض العناصر التي قد تكون سببا في إفساد نومك.

وللحصول على ليلة نوم جيدة، يعتمد الكثيرون على الحبوب المنومة أو شرب الشاي وغيرها من الأساليب التقليدية المعتمدة في مكافحة الأرق واضطرابات النوم، خاصة وأن الحرمان من النوم قد يؤدي إلى زيادة الوزن والإصابة بارتفاع ضغط الدم وحتى أمراض القلب.

وربما يكمن النوم الهانئ في اتباع بعض النصائح، خاصة في ما يتعلق بالأطعمة التي نتناولها قبل النوم، لذلك قام خبراء التغذية والنوم بالتعاون من أجل كشف ما يجب تفادي تناوله من طعام قبل النوم:

1- الكحول:

فند الخبراء النظرية القائلة بأن تناول بعض المشروبات الكحولية قبل النوم يؤدي إلى الاسترخاء، وذلك لأن استقلاب الكحول يتم بسرعة في أجهزتنا الهضمية، ما يسبب الاستيقاظ المتكرر خلال الليل، بالإضافة إلى أن الكحول تقوي الشخير ما يضر بـ “نوعية” النوم.

2- الشكولاتة الداكنة:

قد يكون هذا الخبر سيئا بالنسبة لعشاق الشكولاتة، خاصة وأنها توصف كبديل لأنواعها الأخرى، فهي تحتوي على الكافيين ومادة الثيوبرومين (أحد أنواع الكافيين)، والتي تسبب زيادة في معدل ضربات القلب وشعورا بعدم الارتياح.

3- الكاري/ التوابل:

يتناول الكثيرون قبل النوم بوقت وجيز وجبات تحتوي على التوابل بأنواعها، إلا أن ذلك قد يؤدي إلى الأرق، حيث وجدت دراسة أسترالية أن المشاركين الذين أضافو صلصلة “تاباسكو” أو الخردل إلى وجبات العشاء، عانوا من صعوبة في النوم وحرقة في المعدة.

4- اللحوم (البروتين):

يمكن أن تسبب أنواع البروتين كلها عبئا على الجهاز الهضمي، والذي يفترض أن يتباطأ عمله إلى 50% بينما نحن نائمون.

لذلك فإن تناول البروتين سيدفع الجسم إلى تركيز جهوده في عملية الهضم بدلا من النوم.

ويمكن الاعتماد على بعض العناصر الغذائية التي تساعد على الاسترخاء والاستغراق في النوم، ومنها الكرز والحليب وأرز الياسمين (من أجود أنواع الأرز، يزرع في الأساس في تايلاند)، بالإضافة إلى الموز والبطاطا الحلوة.