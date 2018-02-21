البصل.. دواء الدم والقلب

البصل هو من أكثر الخضار شعبية، فبالاضافة إلى مذاقه المنعش، يمتلك عدداً لا يحصى من الفوائد الصحية. لذا من المهمّ أن تتعرّفوا على دور البصل في منع الجلطات القلبية تحديداً والمشاكل الصحّية الاخرى أيضاً.

الشفاء من الامراض

يشير خبراء التغذية إلى أنّ “أكل البصل له دور مؤثر في تجنب هشاشة العظام. فالبصل يمنع الحدّ من المواد المعدنيّة، خصوصاً الكالسيوم المتوافر في خلايا العظام، كما أنه غني بفيتامين سي والكالسيوم، والمغنيسيوم والفوسفور والبوتاسيوم، والصوديوم والكبريت وحامض الفوليك والقليل من الحديد والنحاس والزنك. وكان الباحثون في الدراسة يجرون باستمرار تحاليل على عينات من دماء المرضى، وتبيّن أنّ العامل الموجود في تركيب البصل، والذي يمنع الجلطة ويقلل من نسبة الإصابة بها، لا يتأثر بالحرارة ولا يذوب في الماء.

ويحتوي البصل على مواد مدرّة للبول ومنشّطة للقلب والدورة الدموية، وفيه خمائر وأنزيمات مفيدة للمعدة، ومواد منبّهة ومنشطة للغدد والهرمونات. كما ثبت أنّ فيه مضادات حيوية أقوى من البنسلين والأورمايويسين والسولفات، لذلك فإنه يشفي من أمراض مثل السّل والزهري والسيلان، ويقتل كثيراً من الجراثيم الخطرة. كما يعدّ البصل مصدراً غنياً لنوع من الأوكسيدان، الذي يحول دون الإصابة بداء السرطان، ودون إصابة العين بداء المياه البيضاء، ولذلك يوصى المسنون بأكله.

بصلة واحدة يومياً

أظهرت التجارب أيضاً أنّ البصل يمنع التجلط في شرايين القلب، ولذلك فإنه يعد من الأدوية الوقائية المهمّة للمحافظة على سلامة القلب، ومنع حدوث الأزمات والذبحة الصدرية. لذلك، نصح الباحثون المصابين بالبول السكري بتناول بصلة متوسطة الحجم يومياً، باعتباره يخفض كمية السكر في دم المصاب. بالإضافة إلى أنّ تناول البصل مطبوخاً، يفيد في علاج السعال وخشونة الصدر، إلى جانب أنّ أكله نيئاً أو مطبوخاً يدر البول، فرأس البصلة الناضجة مطهّر ممتاز وطارد للغازات وفاتح للشهية.