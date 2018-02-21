حمية لانقاص 15 كلغ بـ 4 أسابيع.. تعرّفوا إلى مخاطر الـ “Crash Diet”

شهدت الحِمية القاسية “Crash Diet” انتشاراً واسعاً في الآونة الأخيرة، حيث إنها تَعد مثلاً بفقدان 15 كيلوغراماً في غضون 4 أسابيع فقط.

غير أن مجلة “إن ستايل” الألمانية حذرت من اتباع هذه الحمية الغذائية بسبب مخاطرها الشديدة على الصحة، حيث يتسبّب اتباعها لمدة 6 شهور في حدوث أضرار لا يمكن إصلاحها بالصحة والأيض.

وأوضحت المجلة المعنية بالصحة والجمال أن الحِمية الغذائية القاسية تقوم على خفض إمداد الجسم بالطاقة إلى نحو 500 إلى 800 سعر حراري يومياً، في حين أن متوسط احتياج الشخص البالغ من الطاقة يبلغ 2000 سعر حراري.

وبسبب استنزاف مخزون الطاقة بالكامل يقوم الجسم بإبطاء عملية الأيض لتوفير الطاقة. وبالتالي لا يتم حرق سعرات حرارية تقريباً. كما يفقد الجسم عناصر غذائية مهمة مثل البروتين وفيتامين B12 والحديد، مما يؤثر سلباً على جهاز المناعة والقدرات الذهنية والحالة الصحية والنفسية العامة.

إنقاص الوزن تدريجياً

وبالإضافة إلى ذلك، تتدهور الكتلة العضلية بشدة، ويتحول الجسم إلى آلة لامتصاص الدهون من أجل إعادة شحن مخزون الطاقة مجدداً، حيث تخرج هرمونات الشهية عن السيطرة وتهاجم المرء نوبات جوع شديدة تدفعه لتناول الأطعمة الغنية بالدهون والسكريات بشراهة، ومن ثم يحدث تأثير عكسي. علاوة على ذلك، ترتفع احتمالية الإصابة بأمراض سكر الدم، مثل داء السكري.

ولتجنب هذه المخاطر، تنصح مجلة “إن ستايل” بإنقاص الوزن بشكل تدريجي من خلال اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن يقوم على الإكثار من الخضروات والفواكه ومنتجات الحبوب الكاملة والإقلال من الدهون والسكر والابتعاد عن الوجبات السريعة والأطعمة الجاهزة، إلى جانب المواظبة على ممارسة الرياضة. ومن الأفضل الخضوع لبرنامج غذائي تحت إشراف طبيب أو اختصاصي تغذية.