4 علامات تكشف فساد الدجاج.. إحذروها!

تتعرّض أنواع عديدة من الأطعمة للفساد، منها الدجاج، ما يؤدي إلى تسمّم كلّ من يتناولها وإصابته بأمراض خطيرة يمكن أن تسبب أحياناً الموت. لذا ولتجنّب الوصول إلى تلك النتيجة، من المهم أن تتعرفوا الى بعض العلامات المهمة التي تدلّ على فساد الدجاج.

التغيّر في لون جلدها

إن لون جلد الدجاج الطازج يميل الى اللون الأحمر أو الزهري، إلّا أنه وبحال كان فاسداً سيصبح تلقائياً أزرق اللون خصوصاً في محيط الجناحين والأوراك. لذا وبحال لاحظتم لوناً غير الزهري أو الأحمر، لا تترددوا في التخلّص من الدجاج وعدم التفكير في طهيه وتناوله.

رائحة كريهة

إن الدجاج الطازج لا رائحة له، ولكن الدجاج الفاسد تسيطر عليه رائحة الزنخة القوية والتي تتحوّل فيما بعد إلى رائحة كريهة وقوية تشبه رائحة الأحماض. إن الرائحة النتنة تكون عادةً نتيجة ذبح الدجاجة بعد موتها أو بعد إصابتها بنوع معين من الفيروس أو المرض.

الملمس

يمكن اكتشاف فساد الدجاج بعد التحقق من ملمسه الغريب أي أنه قد يكون لزجاً جداً ومغطّى بنوعٍ من المخاط، أو قد يكون ناعماً كثيراً. من هنا وإذا لاحظتم أن ملمسه غريب لا بدّ ان تتخلّصوا منه على الفور وألّا تتناولوه.

العظام المتكسّرة

إن العظام المتكسّرة هي دليل قاطع على فساد الدجاج وذبحه منذ وقت طويل جداً. فعظام الدجاح تفقد مرونتها مع الوقت وتضعف حتى ولو كانت مثلّجة. لذلك لا تهملوا أبداً التحقق من تاريخ صلاحية الدجاج على العلبة قبل شرائها أو طهيها.