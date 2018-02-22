دراسة صادمة عن علاقة المشروبات الغازية بالسرطان

أظهرت دراسة جديدة أن استهلاك المشروبات الغازية بشكل يومي قد يرفع نسبة الإصابة بالسرطان، وأن البدانة غير مرتبطة بتلك العلاقة بين المشروب والمرض الخبيث.

ونشرت محطة “ناين نيوز” الأسترالية دراسة أجرتها جامعة ملبورن، التي عاينت 3 آلاف حالة، ووجدت علاقة بين المشروب الغازي واحتمالية الإصابة بالسرطان.

وعكس المتعارف عليه، وهو أن المشروبات الغازية تساهم في السمنة، مما قد يؤدي للإصابة بالسرطان، فإنّ هذه الدراسة وجدت أن هناك دورا لتلك المشروبات في السرطان غير المتعلق بالسمنة.

كما أظهرت الدراسة أن المشروبات الغازية قليلة السكر، لم تظهر نفس الأعراض للإصابة بالسرطان.

وبدراسة حالات المصابين بسرطان الصدر والكبد والبروستات في فترتين بالتسعينيات والألفية الجديدة، توصلت الدراسة لرابط بين تناول المشروبات الغازية والسرطان.

ورجح بروفيسور في الجامعة إلى أن يكون للتركيبة السكرية في المشروبات تأثير على الإصابة بالمرض.