نصائح هامّة للوقاية من مرض السكري

أشارت مجلة “أبوتيكه أومشاو” إلى أنه يتعين على المرء مراعاة مؤشر كتلة الجسم ومحيط الخصر، وذلك للوقاية من مرض السكري، وأوضحت المجلة الألمانية أن الأشخاص الذين يتجاوزون الوزن المثالي قليلاً، يتضاعف لديهم خطر الإصابة بمرض السكري، كما يتزايد خطر الإصابة لدى الأشخاص الذين يعانون من السمنة.

وبالنسبة للسيدات أوصى الأطباء بعدم تخطي القيمة الحدية لمحيط الخصر، والتي تبلغ 88 سم، أما القيمة الحدية للرجال فتبلغ 102 سم، كما ينبغي قياس محيط الخصر بعد الزفير ومن فوق السرة قليلاً، مع عدم شفط البطن للداخل أثناء القياس.

ويعد مؤشر كتلة الجسم هو أفضل مقياس متعارف عليه عالميا لتمييز الوزن الزائد عن السمنة أو البداية، وهو يُعبر عن العلاقة بين وزن الشخص وطوله، ويتم احتساب مؤشر كتلة الجسم من خلال قسمة الوزن بالكيلوغرام على مربع الطول بالمتر، ويبدأ الحديث عن زيادة الوزن عندما يصل مؤشر كتلة الجسم إلى قيمة 25، وبدءا من قيمة 30 يتحدث الأطباء عن السمنة أو البدانة.

ومن الأمور الهامة أيضاً لتجنب الإصابة بمرض السكري أن يكون التمثيل الغذائي أو الأيض صحياً، وألا تكون القيم الخاصة بنسبة الدهون في الدم وسكر الدم وضغط الدم مرتفعة، ولذلك ينبغي استشارة الطبيب باستمرار حول هذه الموضوعات.

ونصح الخبراء الألمان أيضاً بضرورة اتباع نظام غذائي متوازن، والإكثار من شرب الماء وتناول الشاي غير المُحلى ومنتجات الحبوب الكاملة والمسكرات وزيت الزيتون، مع المواظبة على ممارسة الرياضة.