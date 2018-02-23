متى تصبح كثرة مشاهدة التلفزيون قاتلة؟

وجدت دراسة جديدة أن الإفراط في مشاهدة التلفزيون يزيد خطر حدوث جلطات صغيرة في الدم.

وترتبط كثرة مشاهدة التلفزيون بنمط الحياة المستقر الذي تترتب عليه مشاكل السمنة والسكري.

وتوصلت الدراسة التي أجريت في جامعة مينسوتا إلى أن الذين يشاهدون التلفزيون بإفراط يتضاعف لديهم خطر تكوّن جلطات الدم.

وعلى الرغم من أن الأنشطة البدنية تساعد على تقليل الآثار السلبية لنمط الحياة المستقر، إلا أن الدراسة الجديدة التي نُشرت في مجلة “سيركوليشن” المتخصصة في مشاكل الدورة الدموية قد وجدت أن التمارين لا تقلل كثيراً من التأثير السلبي لمشاهدة التلفزيون على مدى 5 أو 6 ساعات متصلة كل يوم.

وتحدث هذه الجلطات في الشرايين والأوردة الدقيقة، وتتسبب في 10 بالمئة من الوفيات الشهرية في الولايات المتحدة.

وكانت دراسة يابانية نشرت العام قبل الماضي قد أشارت إلى ارتباط الإفراط في مشاهدة التلفزيون بالجلطات لدى الرجال.