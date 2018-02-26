حتى لا يتغّير لونه.. جمّدوا الموز بطريقة صحّية

إن استخدام الموز دقيق جداً لأنه بعد عدة دقائق من تقشيره يتغيّر لونه؛ ما يفسد شكله. من هنا أهمية تجميد الموز، من أجل استخدامه مرّة أخرى.

يمكن تجميد الموز بطريقة صحّية، وبشكل مثالي، من خلال الخطوات الثلاث البسيطة التالية.

الخطوة الأولى

بعد تقشير الموز الناضج، قطعوه إلى شرائح وذلك لأن القطع الصغيرة أسهل في الاستخدام بالخلاط بعد التجميد.

الخطوة الثانية

رتبوا الموز في طبق واحد على ورق زبدة، مع التأكّد من وجود مسافات مناسبة بين كل قطعة وأخرى.

الخطوة الثالثة

انقلوه بحرص إلى أكياس التجميد، وضعوا الكمية التي ستستخدمونها في أكياس فردية، والتي تكفي لعمل عصير الموز.