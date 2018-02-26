لمنع هذا الخطر على صحتكم.. عليكم بالفواكه والخضروات

أكدت دراسة جديدة نتائج دراسات سابقة ربطت بين النظام الغذائي والصحة النفسية، حيث أفادت هذه الدراسة بأن تناول الفواكه والخضروات يخفض خطر الإصابة بالاكتئاب بنسبة 10%.

وجاءت هذه النتيجة بعد دراسة لباحثين في المركز الطبي لجامعة “راش” في شيكاغو شمل 964 شخصاً تبدأ أعمارهم من 80 عاماً وذلك على مدى نحو 6 أعوام، وفق ما نقلت صحيفة “دايلي ميل” البريطانية.

وعلى مدار هذه الأعوام، رصد الباحثون أعراض الاكتئاب لدى المشاركين في الدراسة، فتبيّن أن من تجنب اللحوم الحمراء والدهون المشبعة والسكر وفضلوا الفواكه والخضروات كانوا أقل عرضة لاضطرابات الاكتئاب بنسبة 10%.

في المقابل، كان خطر الاكتئاب مرتفعاً لدى المشاركين الذين يعتمدون على اللحوم بشكل رئيسي في نظامهم الغذائي.

وقال عضو الأكاديمية الأميركية لعلم الأعصاب الدكتور لوريل شيريان: “الاكتئاب شائع لدى كبار السن وأكثر شيوعاً لدى الذين يعانون مشاكل في الذاكرة. وغالباً ما تكون التغييرات في نمط الحياة مصحوبة بأخذ الأدوية، لذلك أردنا التأكد من أن النظام الغذائي يمكن أن يكون فعالاً فـي الحد من خطر الاكتئاب”.

ويُعتبر أنه من الضروري مواصلة البحث لتحديد الميزات الجديدة نتيجة تناول الفواكه والخضروات لمنع ظهور الاكتئاب لدى كبار السن.

وقدمت نتائج هذه الدراسة في الاجتماع السنوي للأكاديمية الأميركية لعلم الأعصاب في لوس أنجلوس، وفق ما نقلت الصحيفة نفسها.