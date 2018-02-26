هذه هي ابرز اسباب جفاف الفم..

من الحالات الصحية الشائعة التي يمكن أن تسبب لكم الازعاج هو الجفاف المستمر، خصوصاً انكم تضطرون الى شرب كميات كبيرة من الماء من دون التوصل الى نتيجة مرضية. فهل سبق ان عانيتم من هذه المشكلة؟ هل تعلمون أنها قد ترتبط ببعض الحالات الصحية؟

اليكم أبرز الاسباب الصحية لجفاف الفم.

ما هي ابرز الاسباب الصحية لجفاف الفم؟

– من ابرز الاسباب الصحية التي تؤدي الى جفاف الفم هي متلازمة شوغرن التي تعتبر من الحالات المرضية التي تسبب خللاً على الصعيد المناعي لديكم، وبالتالي يمكن أن تؤدي الى خلل على صعيد الغدد الليمفاوية والدمعية واللعابية، ما يسبب لكم الجفاف في الفم.

– كما ان من بين الاسباب التي يمكن أن تؤدي الى جفاف الفم، نلفت الى داء السكري، فهذا الداء المزمن الذي يصيب نسبة كبيرة منكم ويمكن أن تتفاوت درجاته بين المنخفضة والضارة، يمكن ان يسبب لكم الجفاف في الفم والحلق، خصوصاً وانه مع ارتفاع نسبة السكر في الدم، يحتاج الجسم الى الترطيب، ما يؤثر على افراز الغدد للعاب بكمية مناسبة.

– بالاضافة الى أن أحد أبزر اسباب جفاف الفم الصحية هو مرض الايدز أو نقص المناعة، وكما يشير اسمه، فهذا المرض يطال الجهاز المناعي لديكم وبالتالي يمكن أن تظهر نتائجه على بعض الوظائف الجسمية الاخرى، ومنها افراز اللعاب المسؤول عن ترطيب الفم والحلق، وبالتالي تعانون حينها من جفاف الفم.

– ويعتبر الجفاف الذي يطال الجسم بشكل عام من أبرز الاسباب المؤدية الى الاصابة بجفاف الفم، حيث إن الجسم عندما يحتاج الى الماء، فالمكان الأول للتأثر بهذه الحالة هو الفم، حيث تشعرون بنوع من جفاف في الحلق. لذا احرصوا على شرب الكميات المناسبة من الماء يومياً للتمتع بصحة سليمة وتحسين أداء وظائف الجسم.

– أيضاً يمكن لبعض العلاجات بالادوية ان تسبب جفاف الفم، خصوصاً ان كنتم تخضعون لعلاج مرض السرطان، أو داء الكلى، فهذه الحالات الصحية يمكن ان تؤثر على الجسم وتتسبب بجفافه في غالب الاحيان، ما يؤدي الى جفاف الفم.