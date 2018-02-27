الشوكولا يحمي القلب والدماغ ولكن…

قد يساعد تناول الشوكولا بمعدلات زائدة على الحد من خطر الإصابة بجلطة وبأمراض القلب، وفق إحدى الدراسات البريطانية، التي أشارت إلى أن تناول الشوكولا بكميات إضافية ساعد على الحد من خطر الإصابة بالجلطة بنسبة 29 في المئة، وعلى خفض خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 37 في المئة. كما لفت أحد الباحثين الى أن الشوكولا قد يساعد على خفض ضغط الدم.

لكن، في المقابل، حذّرت الدراسة من أن الشوكولا قد يزيد خطر الإصابة بالسُمنة وبالسكري من النوع الثاني، فيما قد يكون من الممكن استخدامه يوماً للحد من خطر الإصابة بأمراض القلب، شرط الحد من معدلات السكر والدهون فيه.

كما أكد الباحثون أن الشوكولا قد يؤدي إلى أمراض أخرى في مقابل دوره في الحد من خطر الإصابة بجلطة وبأمراض القلب.

من جهتها، أوضحت British Heart Foundtation أن ثمة وسائل عدة أخرى لحماية القلب بدلاً من اللجوء إلى الشوكولا لهذه الغاية. علماً أن الدراسة التي تحدثت عن العلاقة بين تناول كميات زائدة من الشوكولا وخفض خطر الإصابة بأمراض القلب والجلطة، لم تتناول أنواع الشوكولا المعنية بذلك، وما إذا كانت هناك أنواع فضلى مقارنةً بأخرى.