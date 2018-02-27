لن تصدق فوائد الغرغرة بالماء والملح على الصحة

الماء متوفّر في بيوتنا، والملح كذلك، إذَا ما الذي يمنعك من الغرغرة؟ إليك أهم فوائد الغرغرة بالماء والملح.

بعض الوصفات العلاجية ورثناها عن جداتنا ضمن الطب الشعبي، ثم لحقها الطب العلمي ليؤكد دورها أو ينفيه. إليكم فوائد تقنية الغرغرة بالماء والملح ومضارها.

ما الذي يجعلنا متحمسين تجاه الغرغرة؟

ببساطة، الغرغرة هي علاج طبيعي، غير مكلف، ومتوفر في البيوت، بالإضافة إلى أن الطب يشيد بدوره في مواجهة الام الحلق الخفيفة. ثبت علميا أن الملح يساعد على امتصاص الماء من أنسجة الفم، فيما يشكل حاجزا أمامها وأمام مسببات الأمراض من العودة إليها.

إذًا، أي الأمراض تستطيع الغرغرة مواجهتها؟

تساهم الغرغرة في مواجهة عدة أمراض تتعلق في فضاء الفم:

التهاب الحلق: تساعد الغرغرة بشكل فعال في مواجهة نزلات البرد والرشح، التي تسبب التهاباً طفيفاً في الحلق، بينما ينصح دمجها مع اسيتامينوفين (تيلينول) أو ايبوبروفين (أدفيل) في حالة الالتهاب الأشد، بعد استشارة الطبيب.

الجيوب الأنفية والتهابات جهاز التنفس: تشير الدراسات أيضا إلى أن الغرغرة تساهم في الحد من مدى انتقال العدوى في حالات الجيوب الأنفية والتهابات جهاز التنفس. حيث أشارت الدراسات إلى كون الغرغرة بالماء والملح من شأنها أن تكون أفضل فعالية من لقاح الإنفلونزا.

الحساسية: تواجه الغرغرة بالماء والملح التهابات الحلق الناجمة عن مثيرات للحساسية، مثل القطط، ولقاح الربيع، الكلاب.

صحة الأسنان والفم: ربما تكون الغرغرة من أكثر الطرق فعالية في مواجهة البكتيريا المتراكمة في الفم، حيث أن البيئة المالحة لا تسمح للبكتيريا بالتكاثر فتساهم في تطهير الفم.

اليكم عدد من الظواهر التي تعالجها الغرغرة في الفم:

-التهاب اللثة

-مبيضات (فطريات) الفم

-تقرحات الفم

-تحمي تيجان الأسنان

-تخفف من أوجاع الأسنان

-تمنع الترسبات البكتيرية في الأسنان.

كيف نقوم بها؟

-أذب ربع إلى نصف ملعقة من الملح في كأس من الماء الفاتر.

-تمضمض بالماء جيدا

-احبسه عند حلقك ليعقم حلقك

-ابصقه في المغسلة.

حاول ألا تعتاد بلع الماء المالح لأن منسوب الملح المرتفع في الدم يمكن أن يؤدي إلى ضغط دم عال، ونقص في الكالسيوم.

ينصح بهذه الجرعة مرتين يوميا، إلا أنك تستطيع ممارسة الغرغرة أكثر من ذلك في حال كنت تنجح بالامتناع عن بلع الماء.

المصدر: ويب طب