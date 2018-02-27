هذا الحليب هو أفضل بديل عن حليب البقر

أشارت دراسة حديثة بجامعة ماكغيل إلى أنه يمكن للمرء، الذي يرغب في التخلي عن حليب الأبقار، الاعتماد على حليب الصويا أو الأزر أو جوز الهند.

وأضافت الدراسة الكندية أن حليب الصويا يعتبر من أفضل البدائل فيما يتعلق بتوازن العناصر الغذائية لأن تركيب حليب الصويا أقرب ما يكون لحليب الأبقار.

وقام الباحثون بدراسة حليب الأرز وحليب اللوز وحليب جوز الهند مقارنة بحليب الأبقار.

وأشاروا إلى أن هذه البدائل تشتمل على عناصر غذائية وبروتين أقل، وأضاف الباحثون أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال تغذية الأطفال الرضع بمنتجات الألبان البديلة، وإلا فإنهم قد يتعرضون لسوء تغذية.