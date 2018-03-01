إذا كنتم تعانون من “طنين الأذن”.. اكتشفوا الأسباب

يسبّب ما يعرف بـ”طنين الأذن” حالة من الأرق والإزعاج لدى الأشخاص الذين يعانون منه، لأنّهم قد يسمعون أصواتاً وهمية كالـ”وش”، والصفير، ونبضات القلب.

وبحسب أستاذ الأنف والأذن والحنجرة في كلية “طب القصر العيني” في جامعة “القاهرة” الدكتور محمد العيادي، فإنّ طنين الأذن يشير لمشكلة أو مرض ما، وبالتالي تختلف أسبابه من حالة لأخرى، ويمكن أن يرجع إلى:

– وجود شمع في الأذن الخارجية، وفي حالة زيادته لدرجة كبيرة يؤدِّي إلى ضعف في السمع حتَّى تتم إزالته.

– الضغط النفسي أو العصبي الشديد.

– ضعف في عصب السمع بالأذن الداخلية أو التهابات فيه.

– وجود وريد قريب جدًا من الأذن يؤدِّي إلى سماع “وش” فيها، أو بسبب وجود ورم في الأوعية الدموية القريبة من الأذن.

– ضعف السمع: سواء التّوصيلي أو الحسِّي ويكون صوت طنين الأذن في هذه الحالة رفيع.

– وجود مشاكل في ضرس العقل، كأن يكون مدفونًا مثلًا أو وجود التهابات فيه.

– وجود بحصة في الغدّة اللعابية.

– وجود مشاكل صحية في عضلات سقف الحلق.

– ارتفاع ضغط الدم، لأنه يسبب ضيق الشرايين.

– وجود أورام في قاع الجمجمة.