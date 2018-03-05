لماذا نشعر بالتعب والنعاس رغم حصولنا على نوم جيد؟

قدمت عالمة تفسيرا مقترحا لشعورنا المستمر بالتعب خلال اليوم بالرغم من حصولنا على قسط كاف من النوم، فما هو؟

وقالت عالمة الأعصاب ماري هارينغتون من كلية سميث في نورثامبتون بولاية ماساتشوستس أنّ الأمر قد يحدث نتيجة حدوث خطأ في الساعة البيولوجية التي تخبر أجسامنا كيف تتصرف بناء على الوقت، مثل متى نتناول الطعام ومتى ننام.

وتقوم خلايا تقع في منطقة تحت المهاد اسمها “suprachiasmatic nucleus” بتنظيم هذه الساعة، وعندما تعمل بشكل صحيح فسوف تشعر باليقظة والنشاط صباحا، وقليل من الفتور بعد الظهر، والتعب والرغبة في النوم مساء.

ولكن وفقا لهارينغتون، فإن الضوء الذي يتعرض له الشخص، مثل الأضواء الاصطناعية من الهواتف المحمولة وأجهزة الحاسوب والتلفاز، قد يعيق عمل هذه الخلايا.

فمثلا إذا كنت تتصفح الهاتف المحمول ليلا فهذا سيجعل الخلايا تخبر جسمك بأن تبقى مستيقظا، أما إذا كنت تجلس في غرفة مظلمة وتركت الهاتف فستحفز الخلايا دماغك على إفراز هرمون الميلاتونين الذي يساعد على النوم.

(الجزيرة)